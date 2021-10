Anunciadas melhorias decorrentes da Beta de Battlefield 2042

A Beta de Battlefield 2042 já passou, como pudemos constatar aqui o que significa que o jogo acelera rumo ao seu lançamento, no próximo dia 19 de novembro.

A EA divulgou alguns números interessantes sobre a Beta e revelou os últimos Especialistas a serem "contratados" para a Guerra. Venham ver...

Os novos Especialistas

No decorrer da Beta de Battlefield 2042, pudemos experimentar em primeira mão, os primeiros Especialistas presentes no jogo.

Agora, a DICE e a Electronic Arts, revelaram os últimos 5 Especialistas que ainda faltavam revelar:

Eis os novos Especialistas:

Ji-SooPaik - Equipada com a sua EMG-X Scanner, consegue tornar os inimigos visíveis no radar, mesmo quando atrás de paredes.

Navin Rao - Especialista em causar disrupção entre as linhas inimigas. Consegue desabilitar os sistemas dos veículos inimigos, e ativar sistemas de defesa à distância.

Santiago "Dozer" Espinoza - Com o seu SOB-8 Ballistic Shield, um escudo multifunções, consegue derrubar os seus inimigos em combate corpo a corpo, enquanto se protege dos projéteis inimigos.

Emma "SUundance" Rosier - Perita em explosivos, conseque criar problemas aos inimigos sem disparar uma bala. Desde granadas inteligentes até micro-drones, os seus adversários que se ponham a pau.

Constantin "Angel" Anghel - Especialista de Supply, ou seja, de manter toda a gente bem recheada de munições e mantimentos. Permite suprimentos para todos os membros da equipa, assim como mudança de Loadouts.

As ilações da Beta

Segundo o comunicado recente, a DICE promoveu (ou está a promover) inúmeras melhorias ao jogo, derivadas do feedback da comunidade que esteve bastante ativa no decorrer da Beta de Battlefield 2042.

Um dos grandes problemas detetados foi a dificuldade, muitas vezes, em se perceber Aliado de Inimigo, devido aos equipamentos semelhantes. Pelo que parece a DICE preparou corretivas nesse sentido de forma a tornar a leitura dos soldados no terreno mais clara e concisa.

Outro ponto identifica do por muitos jogadores prendia-se com a ausência de um sistema de comunicação mais completo, dentro do nosso pelotão. Muitas vezes essa comunicação é essencial, nem que seja, para assinalar inimigos, onde nós estamos, se precisamos de algo ou apenas indicar que está tudo ok, em determinado local. Parece que a versão final vai ter melhorias nesse sentido também, com um sistema mais complexo de trocas de mensagens e avisos.

Outro ponto relacionado com o mapa usado na Beta, o mapa Orbital, e que nós também referimos, foi o reduzido número de tanques num terreno que, de certa forma, era propicio a mais unidades blindadas. Segundo a DICE, o número de tanques nesse mapa passa de 4 para 8, tanto nos PC como na Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Um dos pormenores que muitos jogadores se queixaram, foi da ausência dum sistema visual de aviso de uma granada próxima. Dessa forma, na versão final do jogo, irá existir um Grenade Indicator (Indicador de Granada) no ecrã.

Um outro aspeto que a DICE refere ter corrigido é outro ponto que foi reportado, de um comportamento estranho dos elevadores.

No decorrer do jogo, estão constantemente a ocorrer eventos, ou seja, mortes. No entanto, no ecrã, o texto que as assinala encontrava-se um pouco esmorecido pelo que quando Battlefield 2042 chegar a 19 de novembro, esse texto vai estar mais realçado no ecrã.

No modo Hazard Zone, a DICE implementou também melhorias, onde se destaca um maior controlo na seleção do Especialista. Essa seleção vai ser única por squad, não podendo haver duplicados dentro do mesmo pelotão.

No entanto, no modo All-Out Warfare, essa restrição não se vai verificar, até mesmo pela diferença de jogabilidade que representa.

O sistema de Respawn também foi uma das grandes críticas feitas no decorrer da Beta e, como não poderia deixar de ser, a DICE ouviu e resolveu. Esperemos que a solução seja francamente boa, para que, quando o jogo chegar, não nos depararmos novamente com um Respawn às portas da morte.

O feedback sobre o Aim Assist de Battlefield 2042 foi também alvo da atenção dos responsáveis pelo jogo.

Podem ver aqui, a discussão total sobre as melhorias e correções que a DICE implementou em Battlefield 2042.