Antivírus dedicados a Gamers – Será mesmo necessário?

Muitas vezes é questionada a necessidade de ter um antivírus no PC. Por exemplo, para quem utiliza Windows, a ferramenta da Microsoft dedicada já é bastante poderosa, mas poderá não garantir o grau de proteção que muitos procuram. Se entrarmos no universo gamer, será que esta proteção extra é mesmo necessária?

A resposta pode começar a ser dada com a seguinte afirmação: o gamer é um alvo a atacar!

Os perigos escondidos atrás do PC de um gamer

O mercado dos videojogos é um dos mais poderosos no mundo da tecnologia, sendo, portanto, um alvo apetecível para cibercriminosos, incluindo outros jogadores. Ataques de Phishing, roubo de identidade, fraude financeira, violação da privacidade e roubo de passwords são alguns dos casos a que muitos gamers estão sujeitos.

Passwords fortes são meio caminho andado para garantir segurança online. Contudo, roubos de palavras-passe no mundo do gaming têm provado que os jogadores não são muito preocupados com este tema, tendo um grau de dificuldade muito baixo. Aliado a isto, existe o fator idade. Os jogadores mais jovens são muitas vezes enganados pela sua inexperiência, aliciados a aceder a fóruns da especialidade, mas que, na verdade, não passam de esquemas para ataques de phishing.

Estando num universo competitivo, há ainda o perigo de nos cruzarmos com outros jogadores que nos queiram tirar de cena, havendo assim, muitos dos ataques desencadeados por outros jogadores.

Resumindo, estes cenários e muitos outros podem levar a dispositivos vulneráveis, ataques de phishing, roubo de identidade, fraude financeira, roubos de passwords e violação da privacidade.

As principais ameaças

Como principais ameaças aos jogadores destacam-se:

Ataques DDoS que causam perturbações e comprometem múltiplos sistemas

Ataques de Spoofing em sites falsos criados para roubar credenciais

Roubo financeiro através de ransomware ou scareware

Ataques de Brute Force e Keyloggers para espiar passwords

O problema dos antivírus para os jogadores

Um antivírus pode ser demasiado intrusivo como pop-ups, utilização de recursos em segundo plano, atualizações… mas isso não pode comprometer de modo algum a experiência de jogo. Neste contexto, as empresas deverão ser capazes de desenvolver um produto com base nas necessidades reais dos jogadores.

O Norto 360 for Gamers é um dos exemplos que mostra essa preocupação. A empresa, ao lado de jogadores, adaptou o seu produto Norton 360 a esta realidade.

Neste processo, foi exigido que houvesse uma suspensão de popups e notificações, que a proteção em segundo plano usasse poucos recursos, houvesse proteção de Firewall mesmo durante o jogo, que os updates fossem pausados e adiáveis, além de que a interface deveria ser intuitiva e que houvesse um bom suporte técnico.

O que oferece o Norton 360 for Gamers

De forma geral, a solução Norton 360 for Gamers proporciona aos jogadores:

Segurança de Dispositivo (AV) : direcionado a ataques de Phishing via texto e e-mail e falhas de segurança em jogos e sites.

: direcionado a ataques de Phishing via texto e e-mail e falhas de segurança em jogos e sites. VPN : ter um IP anónimo pode evitar ataques DDoS e outros ataques como DOXXing e SWATing

: ter um IP anónimo pode evitar ataques DDoS e outros ataques como DOXXing e SWATing DWM : monitoriza o seu email de jogo e outros dados sensíveis na DarkWeb. Se for lá encontrado, a Norton vai notificá-lo

: monitoriza o seu email de jogo e outros dados sensíveis na DarkWeb. Se for lá encontrado, a Norton vai notificá-lo Backup de 50 GB : guarde os seus clips de jogo na Cloud Norton, libertando espaço na máquina.

: guarde os seus clips de jogo na Cloud Norton, libertando espaço na máquina. SafeCam : mantenha controlo da câmara para garantir que só está ligada quando quer.

: mantenha controlo da câmara para garantir que só está ligada quando quer. Password Manager : proteja-se do risco de utilizar passwords frequentes.

: proteja-se do risco de utilizar passwords frequentes. Controlo Parental: porque há cada vez mais jogadores demasiado jovens, o controlo dos pais é essencial para as suas experiências online.

Preço e disponibilidade

O Norton 360 for Gamers é indicado para jogadores casuais e intensivos, disponibilizando várias camadas de proteção para os seus dispositivos, contas dos jogos e recursos digitais.

Está atualmente disponível por 29,99 €. Este serviço oferece proteção até três dispositivos, incluindo PC, Mac, smartphones e tablets (Android e iOS).

Norton 360 For Gamers