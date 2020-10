A vida de um agente de Hollywood em Actor Tycoon 2

Já por várias vezes vimos ou tivemos exemplos de que os videojogos conseguem, nos dias de hoje, tocar em todas as áreas da sociedade. No entanto, ainda existem algumas dessas áreas que se encontram um pouco por desbravar.

É precisamente isso que Actor Tycoon 2 faz, ao fazer do jogador um agente de Hollywood.

Os jogos de gestão são um tipo muito apreciado por milhões de jogadores em redor do planeta e existem ofertas para quase tudo. Cidades, empresas, países, impérios, governos democráticos, restaurantes… é só escolher.

No entanto, existe uma área que ainda não tem grande oferta: Hollywood. E é precisamente isso que a A-Line Games quer fazer, com Actor Tycoon 2.

Actor Tycoon 2, é uma sequela de um jogo lançado pela A-line Games para mobile, que teve mais de 80.000 downloads, e que desta vez vai surgir no PC. A ideia por detrás de Actor Tycoon 2 é a de transformar o jogador num agente de estrelas de cinema de sucesso.

Para isso, o jogador terá muito trabalhinho de gestão a fazer pela frente. O principal, claro está, será a contratação de atores/atrizes. Sem eles, um agente não consegue viver, certo?

De forma a conseguir que o seu negócio floresça, o jogador terá também de zelar pelo bem-estar profissional dos atores que tem contratados. Dessa forma, uma das responsabilidades principais será a de tentar sempre, encontrar o melhor papel possível para os seus atores interpretarem.

Reparem que quanto mais sucesso tiver um filme, ou quanto melhor for a interpretação de um ator/atriz num filme, maior será a recompensa financeira recebida. Mas não só! Maior também será a probabilidade de ser chamado novamente para novos filmes.

E que diz filmes, também quer dizer teatro ou televisão, uma vez que na nossa agência de estrelas arranjaremos contratos com cadeias televisivas, teatros e estúdios de cinema.

E à medida que os nossos atores/atrizes vão desempenhado papeis cada vez mais importantes, começa a surgir no horizonte a linha vermelha que representa a passadeira vermelha de Hollywood.

No entanto, convém estar atento, pois estas estrelas de Hollywood têm uma grande tendência para excentricidades e uma certa instabilidade. Convém estar sempre por cima do acontecimento para evitar que o negócio vá por água abaixo.

Não fossem só os problemas de personalidade e egocentrismo das estrelas mas também a A-Line Games revelou que irão haver dezenas de eventos aleatórios a acontecerem com o nosso negócio e para as quais o jogador não estará minimamente preparado. Situações nas quais as nossas estrelas vão cair e das quais teremos de ser nós a ajudar a sair, para que as suas reputações (e a da nossa companhia) não saiam manchadas.

Como dá para perceber, Actor Tycoon 2 parece ter um pouco de tudo para se tornar num jogo interessante e divertido de se jogar, em PC.