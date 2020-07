A próxima época aproxima-se com Club Soccer Director 2021

Ainda estamos um pouco longe do início da próxima temporada futebolística (nem se sabe bem ainda como será o seu arranque, devido ao Covid) mas, no mundo virtual já há agitação.

Isto, pois o regresso de Club Soccer Director já está marcado.

Recentemente a Go Play Games anunciou Club Soccer Director 2021, o seu jogo de gestão de futebol, para iOS, Android, e PC.

Tal como o nome claramente indica, Club Soccer Director 2021 é um jogo no qual o jogador encarna o papel de um Diretor de Futebol de um determinado clube (existente ou que pode ser criado) e toma as rédeas em todas as suas vertentes, quer desportivas, quer económicas…

O jogador poderá escolher entre os mais de 800 clubes, d 14 países diferentes, existentes na base de dados do jogo e controlar o clube como se da sua casa tratasse (mas atenção, tem de prestar contas aos Donos do clube). No entanto, praticamente tudo no dia-a-dia do clube poderá ser da sua responsabilidade.

Vejamos quais as responsabilidades do treinador enquanto expoente máximo do seu clube em Club Soccer Director 2021:

Gestão do Manager do clube

Gestão de todos os aspetos do clube, desde as finanças até às filosofias de jogo.

Criação e treino de táticas para a equipa.

Contratação e despedimento de Managers, Jogadores e Staff.

Comparência nas Conferências de Imprensa.

Negociação com Patrocinadores e aquisição de publicidade para o estádio.

Interação com o Staff e com os Jogadores.

Upgrade das facilidades do Estádio e sistemas de apoio

Desenvolvimento da Academia de Jovens e do Centro de Estágios.

As responsabilidades do Jogador

Talvez, quem estiver a ler este artigo se lembre, mas, no passado houve outro jogo de gestão de um clube de futebol, o FourFourTwo, que apreciei particularmente. Esse jogo tinha uma particularidade que eu valorizava bastante que era a gestão dos espaços em redor do estádio.

O jogador podia usar esses espaços para fazer mais algum dinheiro, com barraquinhas de cachorros, por exemplo, ou então apenas facilitar o acesso dos espetadores através da criação de parques de estacionamento. Era um conceito interessante que parece estar presente em Club Soccer Director 2021.

O jogo apresentará um sistema de reprodução do jogo ao vivo que, apesar de fazer lembrar jogos de outrora, parece bastante divertido de se ver. De referir ainda que haverá a possibilidade de se gravar o progresso na cloud e de se poder continuar o jogo em qualquer outro dispositivo.

Esta jogo, que já vai na quarta edição, traz bastantes melhorias face aos anteriores:

Novo Motor de jogo 3D

Novas personalidades de jogadores, levando a criação de novas dinâmicas de balneário

Novas Regras de Transferências

Camadas jovens completas

Dados de jogadores e staff atualizados para a nova época

Novos Tipos de Donos de Clube

Novas Opções de Contrato

Novas Competições

Novo Sistema de Internacionalização de Jogadores

Club Soccer Director 2021 estará disponível a partir de 6 de agosto para PC (via Steam), na Google Play, na The App Store e na Amazon.