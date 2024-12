A EA Sports revela números de EA SPORTS F1 24

A EA Sports revelou recentemente, e em forma de resumo, os números da comunidade referentes a EA SPORTS F1 24, o seu jogo de Fórmula 1. Venham vê-los connosco.

EA SPORTS F1 24 será talvez, o jogo mais emblemático da Fórmula 1 nas consolas e PCs. Sendo uma série que já vem de outras épocas, muito tem evoluído e nos tempos que correm, bem se pode dizer que já atingiu um patamar alto. Muito alto. E é também por isso que, ano após ano, os novos lançamentos continuam a ter grande sucesso, tanto nas criticas, como nas vendas.

Dito isto, a Electronic Arts celebrou recentemente o final de mais uma temporada de Fórmula 1, com a revelação de alguns números que mostram como os jogadores interagiram com o jogo EA SPORTS F1 24.

Os dados recolhidos do jogo revelam os pilotos, equipas, circuitos e desafios favoritos dos fãs, enquanto por outro lado, mostram as impressionantes conquistas dos jogadores.

São números fantásticos. Os fãs completaram 2,21 bilhões de milhas (3,5 biliões de km), executaram 23,62 milhões de pit stops, demonstrando forte envolvimento com os novos recursos e conteúdo do live service do videojogo.

Pela primeira vez, os jogadores puderam competir como um dos 20 pilotos de F1, escolher entre um piloto promissor da F2 ou um ícone lendário no modo Carreira renovado. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton liderou as preferências dos jogadores como o piloto de F1 mais escolhido, seguido de perto por Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, e pelo recém-coroado tetracampeão mundial Max Verstappen. Oliver Bearman e Ayrton Senna foram os pilotos mais populares da F2 e dos Ícones, respetivamente.

Segundo os dados recolhidos pela EA Sports, Bahrein, Melbourne e Jeddah foram os locais de corrida favoritos, com os jogadores a optar por pistas tradicionais em vez de circuitos de rua. Em termos de habilidades mundiais, os britânicos, americanos e alemães mostraram as suas proezas como os mais rápidos do videojogo. O Reino Unido, a Itália e a França foram as nações conhecidas por disparar mais bandeiras vermelhas durante as corridas, e houve um total de 31 milhões de DNFs globalmente, mantendo as corridas no videojogo tão emocionantes e imprevisíveis quanto a própria modalidade.

Por outro lado, os fãs deram as boas-vindas ao novo modelo de live service temático, envolvendo-se com os vários desafios que celebraram o passado, presente e futuro da modalidade ao longo do ano. Os jogadores preferiram o Pro Challenge de Oscar Piastri no Circuito das Américas, o Challenge Career de Charles Leclerc e o cenário da corrida do GP do Brasil de 1991 com Lando Norris.

"Esta temporada de F1 tem sido emocionante dentro e fora das pistas. Os novos recursos e desafios temáticos do F1 24 deram aos fãs a oportunidade de se alimentarem dessa emoção, entrar no lugar dos seus heróis e criar as suas próprias histórias de corrida", disse Lee Mather da EA Sports. "Estamos agradecidos aos nossos jogadores e ansiosos para fornecer experiências ainda mais envolventes à medida que a historia do mundo real da Fórmula 1 se desenrola."