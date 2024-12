Ataque cibernético atinge a Japan Airlines e atrasa voos em época de festas

Mais uma companhia de aviação foi alvo de um ataque cibernético. Desta vez foi a Japan Airlines, que ficou algumas horas com os sistemas em baixo. Tudo durante uma das mais movimentadas alturas do ano nos aeroportos japoneses.

Ataque provoca confusão em época natalina

A Japan Airlines (JAL), uma das maiores companhias aéreas do Japão, foi alvo de um ataque cibernético que causou atrasos significativos em voos durante a movimentada época de férias de fim de ano.

O ataque comprometeu os sistemas de gestão da JAL, afetando o processamento de dados essenciais para as operações de voo, como o check-in e a emissão de bilhetes. Embora os detalhes técnicos do ataque ainda estejam sob investigação, fontes da empresa confirmaram que as operações foram interrompidas durante várias horas, resultando em atrasos significativos para milhares de passageiros.

A época de festas de Natal e fim de ano é tradicionalmente uma das mais movimentadas para a aviação, com milhões de pessoas a viajar para se reunirem com as suas famílias ou desfrutarem de férias. O ataque agravou o stress habitual desta temporada, com passageiros a enfrentarem longas filas, confusão nos aeroportos e atrasos inesperados nos seus planos de viagem.

Japan Airlines ativa resposta

Em comunicado oficial, a Japan Airlines pediu desculpa pelo inconveniente causado e assegurou aos passageiros que estava a trabalhar para resolver o problema o mais rapidamente possível. A empresa ativou uma equipa de resposta a emergências para conter o ataque e restaurar os sistemas comprometidos.

A segurança e a privacidade dos nossos clientes são a nossa prioridade máxima. Estamos a colaborar com especialistas em cibersegurança e autoridades para identificar a origem do ataque e implementar medidas adicionais de proteção.

Afirmou um porta-voz da companhia.

A companhia também ofereceu assistência aos passageiros afetados, incluindo remarcação de voos e apoio logístico para minimizar os transtornos causados pelos atrasos.

O incidente da JAL é mais um exemplo da vulnerabilidade crescente do setor da aviação a ciberataques. Com a digitalização de processos e o aumento da conectividade, as companhias aéreas tornaram-se alvos atrativos para hackers, que procuram causar interrupções significativas ou obter informações sensíveis.

Embora a empresa tenha conseguido restaurar os seus sistemas e retomar as operações, o incidente serve como um alerta para toda a indústria da aviação. É crucial que as companhias aéreas invistam continuamente em infraestrutura de cibersegurança para proteger os seus sistemas e dados dos clientes.

Para os passageiros, o ataque é um lembrete da importância de estar preparado para imprevistos durante viagens, especialmente em épocas de grande movimento. Verificar o estado dos voos antes de ir para o aeroporto e ter um plano alternativo pode ajudar a minimizar o impacto de situações inesperadas.