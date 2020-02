1971 Project Helios chega este ano

Os amantes de jogos de estratégia táticos por turnos, deverão ficar satisfeitos com esta boa notícia. 1971 Project Helios encontra-se previsto para este ano ainda e a avaliar pelas imagens já divulgadas, promete…

Venham conhecer um pouco mais do jogo…

1971 Project Helios é um jogo de estratégia de ficção cientifica, por turnos e encontra-se a cargo dos estúdios espanhóis e sediados em Madrod, RecoTechnology.

O jogo apresentará uma forte componente estratégica que combina uma jogabilidade por turnos, com táticas militares de combate atuais, tudo isto num futuro alternativo e tirado de um enredo de ficção cientifica.

Em 1942 o mundo gelou e o Sol deixou de brilhar. O planeta encontra-se sob um manto eterno de gelo e neve.

É com este pano de fundo que o jogador começa o jogo e terá à sua disposição 8 personagens distintos, cada qual com a sua própria história de vida e respetivos problemas pessoais. No entanto, todos terão de saber viver uns com os outros de forma a sobreviver aos perigos que lhes vão deparando enquanto tentam concluir a sua missão.

E a sua missão é simples: descobrir uma cientista desaparecida, Dr Margaret Blythe.

Pelo caminho terão de explorar uma terra gelada onde o frio é um dos principais inimigos e pode mesmo chegar a matar.

A viagem em 1971 Project Helios, será longa e irá levar os jogadores a várias localizações, desde enclaves militares até masmorras medievais e passando por bases cientificas. A exploração desses locais é de extrema importância, pois não só permitirá encontrar dicas sobre o mundo gelado onde o jogo decorre, como também será onde se conseguirá encontrar equipamentos e melhorias para os nossos soldados.

E à medida que vamos encontrando novos equipamentos compatíveis com cada personagem, vamos desbloqueando novas skills e assim aumentar as suas habilidades e possibilidades táticas.

As armas e veículos são escassos em 1971 Project Helios, pelo que os 8 heróis terão de se socorrer do trabalho de equipa para ultrapassar os principais obstáculos que se vão apresentando.

Existe 3 fações principais em 1971 Project Helios, cada qual com as suas unidades únicas e respetivas habilidades e vantagens táticas. Por exemplo, existe uma classe de unidade que são os Knights, que são imunes ao frio.

1971 Project Helios será lançado para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch este ano, ainda sem uma data concreta de lançamento.