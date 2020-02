Yamaha cria um motor eléctrico adaptável a quase todos os tipos de veículos

Por várias vezes já se referiu que um dos grandes negócios do futuro são os motores elétricos universais. Nesse sentido, várias marcas estão já a desenvolver aqueles que poderão servir força motriz a qualquer carro. Há uns meses foi apresentado o motor da Swindon e agora é a Yamaha a criar um motor adaptável a quase todos os tipos de veículos.

A empresa para testar o seu motor instalou-no num desportivo Alfa Romeo 4C.

Yamaha fabrica motor elétrico universal

A Yamaha anunciou hoje estarem abertas as encomendas para o seu novo motor elétrico de alto rendimento. Esta é uma unidade compacta de 272 cv (200 kW) com a qual a empresa quer oferecer aos seus potenciais clientes uma solução personalizada e flexível no desenvolvimento de veículos eletrificados.

A unidade de potência utiliza tecnologias avançadas de fundição e goza de alta eficiência fundamental para maximizar o alcance de um automóvel elétrico. Além disso, a unidade será facilmente adaptada a todos os tipos de veículos. Nesse sentido, a empresa espera colocar o seu motor quer nos veículos de duas rodas, quer nos automóveis.

Segundo a empresa, esta iniciativa faz parte da estratégia “A Transformar a Mobilidade” da empresa japonesa. A Yamaha atualmente investe fortemente na mobilidade elétrica com a sua gama de motos. Relembrar que recentemente a marca apresentou uma família completa de veículos elétricos, incluindo ciclomotores, motos, bicicletas, cadeiras de rodas, etc…

Alfa Romeo 4C recebeu o novo motor da empresa nipónica

Para testar o seu novo motor elétrico, os japoneses retiraram o motor térmico de um Alfa Romeo 4C e substituíram pela nova unidade elétrica. Este Alfa Romeo 4C é um desportivo que vem de fábrica com 240 cv. É um peso leve de dois lugares, de médio porte, com um chassis de fibra de carbono que a Alfa Romeo deixou de produzir no ano passado.

O transplante colocou debaixo do capot um motor PMSM cuja potência varia entre 47 cv e 272 cv. Este pode ser utilizado como um kit de eletrificação em todos os tipos de veículos. No caso do protótipo desenvolvido pela Yamaha, parece claro que a marca queria destacar o aspeto mais orientado para o desempenho do seu motor, já que o Alfa Romeo 4C é um modelo com um conceito muito radical.

Dados técnicos ainda são poucos

A informação existente é ainda muito pouca. Sabe-se que a Yamaha não forneceu dados técnicos sobre o desempenho alcançado pelo “seu” Alfa Romeo 4C. Contudo, a marca indicou que o motor também é válido para modelos com tração às quatro rodas (utilizando duas unidades, uma localizada em cada eixo).

Ainda não se sabe se a Yamaha tem algum cliente interessado no seu novo sistema elétrico, embora, dada a sua ligação à Toyota, não seria estranho esperar uma colaboração entre os dois gigantes no futuro. Conforme temos visto a Toyota está agora a tecer numerosas alianças com várias empresas japonesas para acelerar o desenvolvimento da sua gama de carros elétricos.