1971: Indian Naval Front, prepara ofensiva ainda este ano

Os estúdios indie Neosphere Interactive, sediados na Índia, encontram-se a desenvolver um jogo de estratégia naval que, apesar de focar a história daquele país, pode vir a ser uma surpresa agradável para apreciadores do género: 1971: Indian Naval Front.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo.

Acima de tudo, Indian Naval Front é um jogo tático naval e que assenta a sua jogabilidade sobre o conflito entre a India e Paquistão, na década de 70. Dessa forma e, como seria de esperar, baseia-se nas forças armadas indianas e ilustra alguns dos conflitos em que participaram nesse período conturbado.

Em desenvolvimento pelos indie Neosphere Interactive, o jogo terá duas abordagens distintas, Modo Campanha e Multiplayer.

Uma vez que é um jogo histórico sobre esse conflito, será focado nos veículos em vez de se focar em personagens individuais, não havendo dessa forma, lugar a criação ou personalização de avatares.

Modo Campanha

No Modo Campanha (singleplayer), os jogadores irão controlar as forças armadas da Índia. Irão estar nas rédeas da Marinha Indiana em diferentes conflitos e com missões diversas. As missões, que podem ir de Operações de Interdição Maritimas, surtidas de Esquadrões Aéreos ou missões Search and Destroy, permitirão aos jogadores tanto controlar navios como as forças aéreas associadas.

A campanha irá ter entre 12 a 15 níveis/missões distintas e a equipa dos Neosphere Interactive prevê uma longevidade de cerca de 5 horas para a completar.

Todas as missões são baseadas em eventos reais e em confrontos que se deram na realidade, entre novembro e dezembro de 1971, no conflito que eclodiu com os vizinhos paquistaneses.

Multiplayer

O Multiplayer de 1971: Indian Naval Front não estará de imediato disponível. Os planos da Neosphere Interactive preveem o lançamento da componente multiplayer mais tarde, ainda este ano.

Existirão 3 modos distintos de jogo na vertente multijogador (ainda não divulgados) e que serão orientados para combates intensos e rápidos. Os jogadores irão controlar as forças navais de ambas as fações (Índia ou Paquistão) tentando controlar o ar e mar daquela região.

Entretanto, a equipa de desenvolvimento já revelou que para a produção de 1971: Indian Naval Front, recorreu ao Unreal Engine 4 e que as principais preocupações no desenvolvimento do jogo e seus interfaces foi a simplicidade de controlos. Podemos então antecipar um jogo com controlos mais arcade e mais simples, em vez de apresentar as interfaces complexos e confusos dos simuladores mais sérios.

Ainda segundo os membros da Neosphere Interactive, o jogo teve fortes influências de títulos como World of Warships ou Battlestation Pacific.

“1971: Indian Naval Front vai permitir aos jogadores, fazerem parte das principais manobras navais da Marinha Indiana, executadas durante o conflito de 1971, incluindo a transmissão de intel através de codigo morse“, afirmou Hitesh Ramchandani, co-funfafor da Neosphere Interactive.

1971: Indian Naval Front será lançado neste segundo trimestre, incluindo o modo Campanha. O Modo Multiplayer será lançado mais tarde com a forma de Update.