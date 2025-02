WormGPT: o “chatgpt” dos criminosos! PJ detém jovem…

A Polícia Judiciária deteve, esta quarta-feira, na zona Norte do país, um jovem, de 22 anos, responsável pelo desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial (IA), denominado “WormGPT”, e que estaria a ser comercializado em fóruns de hacking para atividades ilícitas.

WormGPT foi lançado em 2023

O “WormGPT” é um modelo de linguagem análogo ao do “ChatGPT”, mas sem as limitações do original e com funcionalidades adicionais.

O modelo foi lançado no início de 2023, cedendo aos seus utilizadores formas de automatizar atividades maliciosas e facilitando o acesso a essas soluções como forma de diminuir a barreira de entrada no mundo do cibercrime.

Tal modelo, como “Dark LLM”, podia ser adquirido em fóruns de cibercriminosos (hacking) e permitia aos criminosos, mesmo com pouco conhecimento técnico, criar guiões para enganar pessoas, desenvolver vírus e outro tipo de software malicioso (malware) de forma quase instantânea e, assim, desenvolver elaboradas fraudes financeiras, ciberataques, espionagem corporativa e até campanhas de desinformação direcionadas.

No decurso da operação "Neural Kill Switch", a Unidade Nacional de Cibercrime e Criminalidade Tecnológica, unidade da PJ responsável pela investigação, apreendeu toda a estrutura informática base do sistema, bem como documentos e outras informações pertinentes para a investigação.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido para aplicação de medidas de coação.