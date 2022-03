Algumas das funcionalidades que o WhatsApp tem apresentado obrigam a algumas mudanças nos níveis de segurança deste serviço. Esta tem crescido e assim se deve manter, para que os utilizadores estejam protegidos e as suas conversas se mantenham privadas.

Para o conseguir de forma ainda mais natural, o WhatsApp apresentou agora uma extensão para quem usa a versão baseada nos browsers. Esta será a garantia de segurança e de que o acesso está a ser feito de forma protegida e com todos os padrões exigidos.

A forma como o Code Verify, nome dado a esta extensão, funciona é muito simples. Ainda assim, garante que o acesso dos utilizadores a esta versão baseada no browser é realmente segura e protegida. De forma transparente tudo é avaliado e garantido.

Para o fazer, o WhatsApp conta com a ajuda da Cloudflare, que será o parceiro usado para verificar todo o código. Sem interferir com o funcionamento, o utilizador recebe a confirmação de que está realmente a aceder a uma versão segura e que não foi alterada.

Ao aceder ao site do WhatsApp, será criada uma hash do código recebido, que servirá para comparação com a que a Cloudflare tem presente e enviou também ao utilizador. Caso sejam similares, há a garantia de que o código é fidedigno e que não foi adulterado.

Apesar de não ser algo revolucionário e estar em utilização em muitos outros sistemas, esta é uma novidade importante. Com 3 estados possíveis, o utilizador vai saber se o código está ok, se existe um potencial problema ou se, pelo contrário, existe realmente uma situação de segurança. Todo o código desta extensão é público e pode ser verificado.

A necessidade desta novidade veio com a chegada do suporte para multi dispositivos do WhatsApp. Com cada vez mais utilizadores a usar este serviço no browser, a empresa da Meta quis garantir ainda mais níveis de segurança e privacidade, sendo esta uma das formas conseguidas.

Por agora, para quem quiser testar o Code Verify, pode fazê-lo no Chrome ou no Edge. A versão dedicada ao Firefox chegará em breve e terá o mesmo funcionamento simples e direto para o utilizador do WhatsApp.