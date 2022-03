Com o escalar do conflito que a Rússia impôs à Ucrânia, muitas empresa associadas à Internet têm estado a tomar posições, algumas radicais. A ideia é aplicarem medidas restritivas ao país invasor, esperando que os problemas levem a que desista das suas intenções.

A mais recente a tomar uma posição foi o conhecido motor de pesquisa DuckDuckGo. Anúncio veio do seu fundador, que revelou um pouco do futuro. Toda a propaganda da Rússia vai ser reajustada e estes resultados vão descer na posição das pesquisas. Mas será que não é demasiado?

O DuckDuckGo sempre se mostrou independente e livre de qualquer obrigação para com qualquer entidade. Procura oferecer uma solução que não recolhe dados dos utilizadores e não está associada a resultados de publicidade e outras dependências.

A mostrar isso, o seu criador e CEO Gabriel Weinberg revelou uma medida que o DuckDuckGo vai aplicar muito em breve. Esta foca-se num esforço de reduzir o impacto da propaganda da Rússia na pesquisa e assim reduzir a informação falsa que é transmitida aos utilizadores.

Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️



At DuckDuckGo, we've been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation. — Gabriel Weinberg (@yegg) March 10, 2022

Do que foi revelado no Twitter, estes resultados, associados a esta propaganda falsa, vão passar a surgir numa área de menor destaque nos resultados da pesquisa. O DuckDuckGo não os elimina, mas passa a colocá-los numa zona mais baixa, com muito menor visibilidade.

A somar a isso, o DuckDuckGo vai também passar a ter presente mais informação no topo, para alertar os utilizadores. Esta será associada a temas atuais e que podem interessar aos utilizadores. Este será um processo constante e que tem sido já realizado no passado.

.@DuckDuckGo, contrary to its implicit promises to the contrary, is now in the censorship business. Are there any search engines that respect users? https://t.co/uUvzKhI5YQ — Tom Fitton (@TomFitton) March 10, 2022

Curiosamente, esta medida parece não agradar a todos os utilizadores do DuckDuckGo. Vários encaram esta medida como censura e como sendo contrária aos princípios deste motor de pesquisa. Ainda assim, esta deverá manter-se para o futuro, pelo menos associado ao conflito na Ucrânia.

Esta medida do motor de pesquisa segue outra que tinha já sido tomada na semana passada, com o fim da colaboração com a Yandex, o motor de pesquisa da Rússia, associado ao governo. Não se sabe por agora quais os sites que vão ser visados nesta despromoção e que são considerados como propaganda falsa.