O grande destaque da última apresentação da Apple foi, sem qualquer dúvida, o novo iPhone SE. Este novo modelo traz um lote de novidades que o eleva ainda mais e o coloca agora numa posição de destaque elevada.

Agora que está já em pré-venda, surgem os primeiros testes de desempenho. Estes revelam também parte da informação que a Apple não revelou e que muitos querem saber. A mais interessante é mesmo a presença dos 4 GB de RAM, mas há ainda mais para saber.

Que hardware tem o iPhone SE

Quando a Apple mostrou o novo iPhone SE, ficou claro que esta é uma atualização de peso e que mudará muito neste smartphone. Se o seu design se manteve, há muitas novidades em termos de hardware disponível para os utilizadores.

A prova disso surge agora com os primeiros testes a surgirem no conhecido Geekbench. O primeiro resultado mostra algo que muitos questionavam há já algum tempo. Falamos da presença dos 4 GB de RAM, que o colocam assim no mesmo patamar que o iPhone 13 e do iPhone 13 mini.

Resultados promissores no Geekbench

A tabela de resultados mostra que este novo smartphone da Apple consegue 1695 pontos nos testes de um núcleo, muito próximos do resultado o iPhone 13. No caso dos testes com vários núcleos, a pontuação ficou nos 4021 pontos, um valor pouco menor que outros smartphones de topo.

Para conseguir estes resultados, a Apple apostou no hardware presente neste smartphone. Temos o que de melhor a marca tem para esta área e assim a presença do SoC A15 Bionic é a garantia de muito processamento, que depois traz outras funcionalidades.

Há mais do que o hardware no smartphone

Algo que também foi possível ver no teste encontrado no Geekbench foi a presença do novo iOS 15.4. Este deverá ser lançado no dia 18, data em que a Apple terá também o iPhone SE de 2022 disponível nas suas lojas.

Em Portugal, este novo iPhone SE terá um preço base de 529,00 €, no modelo de 64 GB, e pode já ser encomendado na loja online do site da Apple.

iPhone SE (2022)