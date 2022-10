Universidade da Beira Interior atacada! Piratas pedem 50 bitcoins

Nas últimas horas há o registo de mais uma vítima, a Universidade da Beira Interior foi alvo de ataque informático.

Portugal continua debaixo de "fogo" de grupos de piratas informáticos. Como temos acompanhado, os alvos têm sido, por exemplo, grandes empresas de telecomunicações, hospitais ou serviços do Estado.

Universidade da Beira Interior: Sistema informático está desligado

Há mais um alvo português atacado! Trata-se da Universidade da Beira Interior, da Covilhã, e segundo as informações, parte do sistema informático foi afetado. Do que se sabe, o vetor de ataque foi ransomware tendo os piratas informáticos, pedido um resgate de 50 bitcoins (cerca de 1 milhão de euros).

De acordo com os serviços da Instituição, a reposição dos sistemas já está em curso, mas poderá levar dias ou até mesmo semanas a ser reposto. É revelado também que este é um ataque de grande escala.

O Centro Nacional de CiberSegurança e a Polícia Judiciária já estão a analisar o caso, não havendo, por agora, informações adicionais. Por agora parte dos sistemas estão desligados na tentativa de evitar mais ataques e conseguir repor os sistemas necessários.

Ransom malware, ou simplesmente ransomware, é um tipo de malware que impede os utilizadores de aceder ao seu sistema ou ficheiros pessoais e exige-lhes o pagamento de um resgate para devolver o acesso. As primeiras versões de ransomware foram criadas no final dos anos 80 e o pagamento tinha de ser enviado através de correio postal. Hoje, os autores do ransomware exigem que o pagamento seja enviado através de criptomoeda ou cartão de crédito.

O ransomware pode infetar o seu computador de várias formas diferentes. Hoje em dia, um dos métodos mais comuns é através de spam malicioso, que consiste em emails não solicitados utilizados para enviar malware.