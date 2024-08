Twitch voltará a aumentar o preço das suas subscrições em outubro

Bem, parece que a era das subscrições está a aproximar-se do colapso... Todas as plataformas parecem ter concordado em iniciar uma espiral interminável de aumentos de preços. Agora, é a Twitch que, depois de ter aumentado os seus preços em julho, voltará a fazê-lo em outubro.

"Estamos a aumentar os preços"

A empresa anunciou que vai aumentar o preço da subscrição para os utilizadores da sua aplicação móvel. Numa mensagem no X, os responsáveis pelo serviço afirmaram que "a partir de 1 de outubro, vamos aumentar os preços das novas subscrições de nível 1 e de oferta na aplicação móvel em mais de 40 países". Mas já os tinham aumentado há dois meses.

Nos Estados Unidos, o preço da subscrição do serviço a partir da Web era de 4,99 dólares, mas a partir de 11 de julho esse preço subiu para 5,99 dólares.

Dos 4,99 dólares pagos antes de julho, passará a pagar 7,99 dólares a partir de 1 de outubro. Ou seja, um aumento de 60% em quatro meses.

As duas razões que levaram a Twitch a aumentar os preços:

A primeira são as lojas de aplicações: o aumento aplica-se aos utilizadores de aplicações iOS e Android. Estes aumentos são precisamente para compensar o facto de tanto a Apple como a Google receberem uma comissão significativa pela subscrição através das suas lojas de aplicações.

E a segunda: a Twitch é um serviço em queda livre. A Amazon pagou quase mil milhões de dólares pela empresa quando a comprou há quase 10 anos. Desde então, tem sido um investimento ruinoso: a Twitch não é rentável, e essa é, sem dúvida, a razão fundamental para estes aumentos notáveis nos preços das subscrições.

O anterior aumento de preços fez com que alguns se perguntassem se os criadores também iriam beneficiar. Os funcionários da Twitch confirmaram que os criadores continuariam a ganhar dinheiro "de acordo com a sua quota de receitas (50-70%, dependendo do nível do Programa Plus em que se encontram).

O que não é claro é a forma como o aumento de preços irá afetar os espectadores e utilizadores da Twitch, para quem estas subscrições se tornarão muito mais caras.

