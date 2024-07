Netflix continua a apostar em remover o plano de subscrição básico em alguns países

Apesar de ser uma das maiores plataformas de streaming da Internet, a Netflix tem estado em destaque devido aos aumentos de preços e às novidades nas subscrições. Segundo os anúncios oficiais feitos, a plataforma de streaming digital retirará o plano de subscrição Básico em alguns países. Os detalhes sobre o plano de subscrição Netflix Básico e os países onde será removido são conhecidos.

Recentemente, a Netflix voltou às notícias com o aumento de preços que tem planeados. As informações mais recentes confirmam que a Netflix irá direcionar os utilizadores de alguns países para os planos Standard e Premium, suportados por anúncios ou mais caros, em vez do pacote de subscrição Básico.

Embora as recentes alterações nos pacotes tenham começado gradualmente a afastar as pessoas da Netflix, milhões de utilizadores ainda mantêm as suas subscrições. A informação agora revelada dá conta de que o pacote acessível sem anúncios será descontinuado no Reino Unido e em França, e os utilizadores serão levados a escolher entre o pacote acessível com anúncios ou os pacotes mais caros sem publicidade.

No Reino Unido, o plano de subscrição Netflix Básico era proposto por 11,99 dólares, mas já não estará disponível para novos utilizadores. O novo plano de subscrição suportado por publicidade, apresentado como uma opção mais acessível, estará disponível para novos utilizadores por 6,99 dólares.

A Netflix oferece a versão Standard sem publicidade no Reino Unido por 15,49 dólares e o plano Premium por 22,99 dólares. Além disso, a Netflix já tinha anunciado que testa uma funcionalidade para mostrar anúncios quando o botão de pausa é pressionado. Se for implementada, esta funcionalidade será aplicada apenas às assinaturas suportadas por anúncios.

Os planos da Netflix continuam a mudar e a procurar encontrar uma fórmula de sucesso que pode não existir. A verdade é que este serviço de streaming tem conseguido ganhar utilizadores e aumentar as suas receitas constantemente, o que dá razão a todas as mudanças efetuadas recentemente.