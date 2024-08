Passeio de férias: Dornes, a vila encantada à beira do Zêzere

Há lendas com Templários, torres com formas misteriosas e uma paisagem de cortar a respiração. A nossa sugestão para um passeio nestas férias é na fantástica povoação de Dornes. Não perca.

Dornes: visitar a pequena península à beira-Zêzere

Aninhada numa península rodeada pelas águas tranquilas do Rio Zêzere, Dornes é uma localidade rica em história, lendas e beleza natural. Esta aldeia, que parece saída de um conto de fadas, é um destino ideal para quem procura escapar ao ritmo acelerado da vida moderna e mergulhar numa atmosfera de serenidade e tradição.

A história deste lugar remonta à época da ocupação romana da Península Ibérica. Segundo a tradição, a origem da povoação está ligada à presença romana na região, onde teria existido um templo dedicado a Vénus. No entanto, a história mais documentada de Dornes começa na Idade Média, durante a Reconquista Cristã.

A vila é conhecida pela sua torre pentagonal, que foi mandada construir pela Rainha Santa Isabel no século XIII, durante o reinado de D. Dinis. Esta torre, única no país devido à sua forma, foi erguida como um ponto de defesa e vigilância, tendo desempenhado um papel crucial na proteção da região contra as incursões dos mouros.

A torre é também conhecida como Torre Templária, embora não haja provas concretas de que os Templários tenham estado diretamente envolvidos na sua construção.

A forma pentagonal da torre é rara e pode estar associada a simbolismos esotéricos, alimentando lendas e mistérios sobre a aldeia.

Por isso, Dornes tornou-se um importante centro religioso ao longo dos séculos.

O que visitar em Dornes

Dornes oferece aos seus visitantes uma série de atrações históricas e culturais, todas imersas numa paisagem natural de tirar o fôlego. A aldeia é pequena, mas cada recanto tem algo de especial para oferecer.

Torre Pentagonal: A Torre de Dornes é sem dúvida o ex-líbris da aldeia. Esta construção imponente domina a paisagem e oferece vistas deslumbrantes sobre o Rio Zêzere e a aldeia circundante. Subir à torre é uma experiência obrigatória, permitindo aos visitantes recuar no tempo e imaginar como seria a vida na Idade Média, com os olhos postos na defesa das terras portuguesas.

Igreja de Nossa Senhora do Pranto: A Igreja de Nossa Senhora do Pranto é outro ponto de visita imperdível. Este templo gótico-renascentista abriga uma imagem da padroeira da aldeia, que se acredita ter poderes milagrosos. O interior da igreja é de uma simplicidade encantadora, com destaque para o retábulo e as pinturas que adornam o altar. A tranquilidade do local convida à meditação e ao recolhimento espiritual.

O Zêzere e a Albufeira de Castelo de Bode: A localização de Dornes, numa península do Rio Zêzere, faz com que as atividades ligadas à água sejam um dos principais atrativos da região. A Albufeira de Castelo de Bode, formada pela barragem com o mesmo nome, oferece uma vasta gama de atividades, desde passeios de barco, pesca desportiva, canoagem, até à prática de desportos náuticos. As águas límpidas e a paisagem circundante tornam cada experiência única e inesquecível.

O que pode ver na região

Além das atrações que Dornes oferece, a região circundante também merece ser explorada.

O concelho de Ferreira do Zêzere, onde Dornes se insere, é uma área repleta de beleza natural e património histórico.

Ferreira do Zêzere: A vila de Ferreira do Zêzere, situada a cerca de 10 quilómetros de Dornes, é conhecida como a "Terra de Tomé Pires", o célebre embaixador de D. Manuel I na China. A vila oferece um centro histórico agradável, com vários monumentos e pontos de interesse, como a Igreja Matriz e o Pelourinho.

Lago Azul: Um dos locais mais bonitos da região é o Lago Azul, situado na albufeira de Castelo de Bode. Este é um local privilegiado para quem gosta de natureza e desportos aquáticos. As suas águas calmas e cristalinas são ideais para a prática de stand-up paddle, canoagem ou simplesmente para um mergulho refrescante nos dias quentes de verão.

Centro Geodésico de Portugal: Outra atração interessante na região é o Centro Geodésico de Portugal, situado no Picoto da Melriça. Este ponto marca o centro geodésico do país e oferece vistas panorâmicas espetaculares sobre a paisagem envolvente. É um ótimo local para quem aprecia caminhadas e deseja saber mais sobre a geografia de Portugal.

Para um passeio com a família ou amigos, Dornes é uma aldeia que encanta pela sua história, pela beleza natural que a rodeia e pela tranquilidade que oferece aos seus visitantes.

Quer seja para explorar o seu património histórico, mergulhar nas águas do Zêzere, ou simplesmente para desfrutar de um momento de paz num cenário idílico, Dornes é um destino que merece ser descoberto. Faça-se à estrada.