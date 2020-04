Há muito que o Telegram mostrou que consegue competir com qualquer serviço de mensagens que está disponível. Este é um mercado feroz e que depente sempre muito dos utilizadores e das suas escolhas nesta área.

O sucesso deste serviço foi agora mostrado mais uma vez, com a apresentação de um número marcante. São já 400 milhões de utilizadores mensais a usar o Telegram e este valor não parece abrander e de crescer.

40 milhões: números incríveis do Telegram

Desde que foi lançado há 7 anos que o Telegram tem crescido e conquistado o seu lugar de destaque. Este serviço de mensagens bate-s de forma aberta e igual com muitas outras propostas nesta área e, aparentemente, está a conseguir manter o seu lugar.

Este valor agora apresentado, de 400 milhões de utilizadores contrasta com os 300 milhões que tinha sido apresentados há apenas 1 ano. Para além destes números, foi ainda revelado que, pelo menos, 1,5 milhões de novos utilizadores chegam todos os dias.

Não para de crescer numa altura única

Claro que este crescimento é fruto de muitas melhorias que foram sempre apresentadas nos últimos meses. Estas garantem que a base de segurança e privacidade são mantidas intactas, algo único no Telegram.

Claro que há muito mais a caminho, com um destaque grande para as chamadas vídeo de grupo, com toda a segurança, que chega ainda este ano. Para além disso, estão reservados 400 mil dólares para os criadores de testes educacionais.

Muitas novidades para os utilizadores

Há claro muito mais presente e que merece destaque neste momento. O Telegram destaca os 20 mil autocolantes, o menu de anexos do Android ou as muitas melhorias no desktop, em especial no macOS.

Com este nível de crescimento, o Telegram tem tudo para conseguir novos patamares de destaque em breve. Não tem uma rede como o Facebook por trás, mas consegue ainda assim enfrentar todas as propostas que daqui surgem.