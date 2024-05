Taylor Swift em Lisboa leva a recorde na rede Vodafone

O tráfego de dados gerado pelos fãs de Taylor Swift nos dois dias concertos em Portugal levou a que a Vodafone conseguisse bater um recorde. Metade dos dados foi processada através da rede 5G, acima da média em eventos desta natureza.

Taylor Swift: 8,6 terabytes (TB) em dois dias...

No segundo dia de Taylor Swift no estádio da Luz foi renovado o recorde de dados na rede Vodafone. Nos dois dias concertos em Portugal, totalizou 8,6 terabytes (TB), batendo recordes em dois dias consecutivos.

O concerto no sábado gerou um tráfego de 4,8 TB, acima dos 3,8 TB do dia anterior que já tinham superado o valor mais elevado processado até àquele momento no estádio da Luz pela rede da Vodafone: em 9 de setembro de 2023, durante o jogo entre o Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto, o tráfego máximo de dados móveis tinha ascendido aos 2,5 TB.

Praticamente metade (49%) do volume de tráfego no concerto de sábado correspondeu à utilização da rede 5G, superando os 47% do dia anterior. Esta é uma rede marcada por menor latência, mais velocidade e capacidade de ligação de mais dispositivos. Trata-se de percentagens superiores ao que normalmente se verifica em eventos desta natureza.

O aumento substancial do tráfego de dados decorre não só da dimensão do evento, como do facto de o perfil de consumo dos utilizadores estar cada vez mais orientado para o recurso às aplicações em dispositivos móveis, tais como Instagram, X, Facebook, YouTube ou TikTok.