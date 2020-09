TaxEdu: Afinal para que servem os impostos? Este portal diz-lhe

Quem nunca teve dúvidas sobre impostos? Para que servem? O que é que os impostos têm a ver com cada um de nós? São estas e outras questões que muita das vezes temos e nem sempre encontramos resposta de forma fácil.

Para ajudar a perceber para que servem os impostos, a união Europeia disponibiliza o portal TaxEdu.

TAXEDU disponibiliza conteúdos para todas as idades sobre impostos

O Portal da TAXEDU é uma iniciativa do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e das Autoridades Fiscais Nacionais da EU. Sob o slogan “Os impostos constroem o nosso futuro”, este Portal visa a promoção da educação para a cidadania fiscal na comunidade educadora e sociedade civil, utilizando os conteúdos disponibilizados no Portal; A adoção dum conjunto concertado de ações em parceria com outros organismos públicos e privados para divulgar o Portal TaxEdu.

O portal visa três grupos etários com informações individualizadas:

Crianças : uma explicação do que são os impostos e dos benefícios recebidos no dia-a-dia. A secção inclui alguns factos surpreendentes e divertidos sobre os impostos na Europa para estimular a aprendizagem. A linguagem é simples e acessível.

: uma explicação do que são os impostos e dos benefícios recebidos no dia-a-dia. A secção inclui alguns factos surpreendentes e divertidos sobre os impostos na Europa para estimular a aprendizagem. A linguagem é simples e acessível. Adolescentes : uma descrição do que são os impostos e dos benefícios recebidos no dia-a-dia. Esta secção é mais pormenorizada do que a dedicada às crianças e inclui exemplos concretos que correspondem aos interesses dos adolescentes (descarregar música, compras online, etc.)

: uma descrição do que são os impostos e dos benefícios recebidos no dia-a-dia. Esta secção é mais pormenorizada do que a dedicada às crianças e inclui exemplos concretos que correspondem aos interesses dos adolescentes (descarregar música, compras online, etc.) Jovens adultos: informações relevantes para esta fase da vida, quando os jovens passam para a idade adulta (têm de pagar impostos quando entram na universidade, lançam a sua empresa, trabalham noutro país, etc.).

As informações são transmitidas por meio de jogos, material de aprendizagem eletrónica (elearning) e vídeos de microaprendizagem para que os jovens europeus aprendam sobre esta cidadania fiscal, nas suas diferentes modalidades e sobre as questões que lhes estão associadas (fraude fiscal, evasão fiscal, etc.) de forma divertida e apelativa.

O canto dos professores propõe recursos, dicas e truques sobre o ensino este tipo de taxas e os seus benefícios na escola.Os conteúdos estão disponíveis em 22 línguas da UE e em constante atualização. ​

TaxEdu