Spotify ainda mais caro? Nova subscrição Music Pro a caminho, com características únicas

O Spotify é o serviço de streaming de música mais usado na Internet. Esta posição única permite que ofereça o máximo aos utilizadores, com um preço que tem sido ajustado ao longo do tempo. Agora, e para os verdadeiros amantes de música, pode estar a chegar uma novidade. Chama-se Music Pro e tornará o Spotify ainda mais caro.

Spotify vai fica ainda mais caro?

Passam agora quatro anos desde o anúncio do Spotify HiFi. Durante este período, concentrou-se mais em podcasts, vídeos e outras novidades. Em vez de cumprir a promessa do áudio de alta definição, o serviço de streaming parece focar-se em outras áres, mesmo com os fãs de música a esperar pacientemente, vendo as suas músicas caírem na lista de prioridades.

2025 pode ser o ano em que o Spotify cumprirá finalmente a sua promessa. Pelo menos é o que dizem os rumores, mas, como esperado, mas não será gratuito. Desde o início que o plano do Spotify era cobrar mais pelo acesso ao áudio sem perdas. Este plano foi ultrapassado pelos rivais, com a Apple Music e a Amazon Music a oferecerem a mais alta qualidade de som sem cobrar mais.

Por estes motivos, o Spotify pode estar a planear criar uma subscrição, mais cara, mas com características e benefícios exclusivos, pensada para os apaixonados por música. A Bloomberg publicou os primeiros detalhes desta nova subscrição, que poderá chamar-se Spotify Premium Music Pro. Embora tenha também esclarecido que muitos destes detalhes ainda não estão finalizados e que o Spotify ainda trabalha com as editoras discográficas para obter os direitos necessários.

Nova subscrição Music Pro a caminho

Além do som de alta definição, o Music Pro ofereceria acesso a funcionalidades como um misturador de música baseado em IA. Esta funcionalidade permitirá criar misturas de músicas de diferentes artistas, criando misturas únicas que poderiam ser partilhadas. É claro que algumas editoras não estão contentes com isto, e é por isso que o Spotify ainda não garantiu todos os direitos.

A existência do Music Pro depende, em grande parte, das negociações do Spotify com outras empresas. Talvez por isso o leak sugere que o lançamento será feito por fases, ganhando novas opções ao longo do tempo. Apesar disso, o Spotify já tem um valor aproximado do que pretende cobrar. Vão ser 5,99 dólares por mês, além das atuais subscrições do Spotify.

Não é claro como a subscrição do Music Pro se encaixaria na subscrição de música em HD, que se chamaria Super Premium e também contaria com “várias outras coisas". Após ter registado lucros pela primeira vez na sua história, o Spotify pode querer expandir a sua oferta com duas novas subscrições mais caras, ou simplesmente juntar ambas.