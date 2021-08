Shein, Wish, Aliexpress e Amazon com mais queixas em 2021

As queixas do comércio online continuam! A pandemia fez disparar o comércio online. No entanto, segundo dados recentes, com os últimos desconfinamentos, as vendas online têm baixado ligeiramente.

Por outro lado, de acordo com dados recentes, o número de queixas subiu 94%! O que se passa?

Queixas essencialmente na entrega das encomendas...

O Portal da Queixa identificou um crescimento de 94% do número de reclamações dirigidas a marketplaces internacionais. Shein, Wish, Aliexpress e Amazon são as entidades que reuniram mais queixas em 2021. Atrasos ou problemas com a entrega das encomendas são o principal motivo de reclamação dos consumidores portugueses.

Segundo dados revelados, entre os dias 01 janeiro e 31 de julho de 2021, o Portal da Queixa recebeu um total de 997 queixas dirigidas a marketplaces internacionais- De 01 de janeiro de 2020 até 31 de julho de 2020, foram registadas apenas 515 reclamações na maior rede social de consumidores de Portugal.

A análise revela que, este ano, os marketplaces internacionais com mais reclamações pelos consumidores portugueses são: Shein (417 queixas), Wish (190), Aliexpress (168) e Amazon (104), sendo que, estas quatro entidades reuniram 88% do total de reclamações registado no período em análise. Comparativamente com o ano anterior, as marcas Aliexpress, Amazon e MiniIntheBox foram as marcas que registaram o maior volume de crescimento: 137%; 136% e 200%, respetivamente.

O Portal da Queixa é visitado por mais de 3 milhões de consumidores por mês e recebe uma média mensal de 15.000 reclamações. Tem mais de 700.000 utilizadores registados e 9.000 marcas estão presentes na plataforma.

A maioria das pessoas procura a plataforma para comunicar diretamente com outros consumidores, marcas e entidades públicas, bem como, para compararem marcas com base no Índice de Satisfação. Mais de 90% dos visitantes do Portal da Queixa, não efetua uma reclamação, pesquisa informações sobre uma marca ou serviço antes de proceder à decisão da compra final.