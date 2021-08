Google lança tabela periódica interativa 3D para ensinar química

A tabela periódica consiste num ordenamento dos elementos conhecidos de acordo com as suas propriedades físicas e químicas, em que os elementos que apresentam as propriedades semelhantes são dispostos em colunas. Esta disposição foi proposta pelo químico russo Dmitri Ivanovich Mendeleyev, substituindo a ordem pela massa atómica.

A Google lançou recentemente uma tabela periódica interativa em 3D. Veja como é e como aceder.

Em 1913, através do trabalho do físico inglês Henry G. J. Moseley, que mediu as frequências de linhas espectrais específicas de raios X de um número de 40 elementos contra a carga do núcleo (Z), pôde-se identificar algumas inversões na ordem correta da tabela periódica, sendo, portanto, o primeiro dos trabalhos experimentais a ratificar o modelo atómico de Bohr.

O trabalho de Moseley serviu para redimir um erro em que a Química se encontrava na época por desconhecimento: até então os elementos eram ordenados pela massa atómica e não pelo número atómico. A tabela periódica, é um instrumento de trabalho para os alunos de física e química. Nesta era do digital, a Google criou uma versão... digital!

Como usar a tabela periódica criada pela Google?

Para começar os utilizadores devem aceder à tabela aqui. Sendo uma tabela interativa, é possível carregar e visualizar informação adicional sobre os elementos. Selecionando um elemento químico, do lado direito aparece o símbolo químico, massa atómica, ano de descoberta, quem descobriu, etc.

Na parte inferior é ainda possível agrupar os elementos químicos por família.

Por agora esta ferramenta está numa fase beta, mas certamente que a Google irá integrar tal informação em outras aplicações/serviços.

