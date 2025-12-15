Se receber uma chamada em nome do Revolut, já tem como saber se é verdadeira

Com o desmedido aumento das burlas, particularmente as telefónicas, o Revolut lançou uma nova funcionalidade: mostrado em tempo real, dentro da aplicação, um novo aviso permite distinguir chamadas oficiais daquelas que não passam de tentativas de burla.

As burlas por falsificação de identidade estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas e difíceis de identificar, sobretudo quando chegam por telefone. De facto, à medida que se tornam mais convincentes, as burlas representam um risco real para a segurança do dinheiro de cada pessoa.

Para responder a este problema, o Revolut lançou uma nova funcionalidade na sua aplicação que permite confirmar, em tempo real, se uma chamada recebida é realmente da empresa.

O objetivo é simples: dar mais confiança aos utilizadores e reduzir o risco de fraudes.

Revolut avisa em caso de uma chamada em seu nome ser falsa

Conforme a informação dada numa comunicação enviada aos utilizadores, o Revolut lançou um banner dentro da app, que confirma, em direto, se uma chamada está a ser feita pela empresa. Desta forma, os utilizadores podem ter a máxima confiança.

O banner ajuda a verificar as chamadas em tempo real, para que o utilizador possa desligar caso esteja perante uma tentativa de burla.

Caso um utilizador tenha, ainda assim, sido vítima de burla, o Revolut permite seguir o novo banner, além de ser já possível aceder à secção Segurança da app, por forma a proteger a sua conta, comunicar uma fraude ou denunciar o número dos burlões.