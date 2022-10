SAPO Alertas: Toda a informação que quiser no seu PC ou telemóvel

O mundo não para, e a informação que passa pela internet também não. Notícias, artigos de blogs, fotografias, vídeos – é quase impossível acompanhar tudo, e perde muito tempo a descobrir o que lhe interessa mesmo.

É cliente MEO? Se sim, por ter o SAPO Alertas gratuitamente. O que tem de fazer?

Alertas SAPO via SMS ou e-mail

O SAPO Alertas ajuda-o a receber apenas a informação que lhe interessa e que tem tempo para ver. Escolha os temas e decida onde quer recebê-los: no seu PC ou do seu telemóvel. Para proceder à ativação, basta aceder à página principal do SAPO Alertas e escolher o que pretende ativar.

Ao nível do serviço de SMS, pode ativar para receber as principais notícias do SAPO, do SAPO Desporto e do SAPO jornais. Ao nível do e-mail, pode ativar para receber alertas do SAPO Emprego.

Como viram é fácil receber a informação que gosta no seu smartphone ou PC. Além deste serviço, a SAPO/MEO tem outros que iremos apresentar nos próximos dias. Estejam atentos.

O SAPO - Servidor de Apontadores Portugueses - nasceu no dia 4 de setembro de 1995 na universidade de Aveiro, para responder à necessidade de informação dos utilizadores da internet em Portugal.

Lançado por seis membros da equipa do centro de informática da universidade, foi nas primeiras semanas apenas um conjunto de páginas web elaboradas manualmente, para em apenas algumas semanas depois, passar a utilizar software próprio, devido ao crescimento abrupto da quantidade de informação na internet. O nome surgiu a partir da sigla do serviço S.A.P. (Servidor de Apontadores Portugueses).

