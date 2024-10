Recorde: Transferir 14 GB em apenas 0,12 segundos?

Com recurso a uma nova tecnologia de comunicação sem fios foi possível alcançar uma velocidade recorde de transmissão de dados de 1 Tbps. Esta taxa de transmissão de dados sem precedentes que pode revolucionar as redes sem fio e móveis.

Tecnologias de rádio e ótica ajudam a conseguir comunicações a 1 Tbps

Esta nova tecnologia combinar diferentes técnicas, segundo investigadores do Reino Unido. Com a tecnologia em questão foi possível atingir 1 Tbps em testes de laboratório. O próximo passo é conseguir ter a tecnologia incorporada em soluções comerciais.

Segundo as informações, os investigadores usaram uma ampla gama de frequências no espectro eletromagnético, atingindo taxas de dados milhares de vezes mais rápidas do que as velocidades típicas de download do Reino Unido em redes 5G.

O estudo publicado recentemente descreve uma transmissão ultra-wideband, que combina geração de sinal eletrónica e assistida por fotónica (ciência da geração, emissão, transmissão, modulação, processamento, amplificação e deteção da luz), para enviar 938 Gbps numa faixa de frequência de 5-150 GHz. Os investigadores apontam que as redes sem fio tradicionais usam frequências de rádio que operam abaixo de 6 GHz, fornecendo uma velocidade média de 100 Megabits por segundo em 5G.

Se as comunicações wireless atuais estão congestionadas com muitos sinais díspares, reduzindo a velocidade de comunicação, com recursos a tecnologias de rádio e ótica é possível ter transmissões de dados mais rápidas e estáveis.

Segundo o que é referido, os investigadores conseguiram alcançar uma largura de banda total de mais de cinco vezes superior do que os recordes anteriores de transmissão sem fio (145 GHz).

A velocidade alucinante foi 9.380 vezes mais rápida do que as melhores velocidades médias de rede 5G no Reino Unido. Com a tecnologia em testes foi possível transferir um filme UltraHD de duas horas (14 GB) em apenas 0,12 segundos. Numa rede 5G a 100 Mbps, o mesmo conteúdo levaria 19 minutos a ser transferido.