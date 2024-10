Primeiros minutos da jogabilidade de Kong: Survivor Instinct revelados

Foram revelados recentemente pelos estúdios 7Levels, os primeiros minutos de gameplay de Kong: Survivor Instinct. Uma aventura de sobrevivência com o gigantesco simio como "pano de fundo".

Kong: Survivor Instinct, desenvolvido pelos estúdios sediados na Polónia 7Levels, é um jogo de aventura e acção numa persptiva 2.5D, que marca o regresso do famoso King Kong. O jogo combina uma forte componente de exploração, combates intensos e muitas secções de plataformas para ultrapassar.

Recentemente foi revelado um trailer no qual nos é mostrado um pouco da jogabilidade de Kong: Survivor Instinct. Tratam-se de 15 minutos que vos apresentamos de seguida e nos quais poderão ver a dinâmica do jogo que vos espera daqui a alguns dias, quando o jogo for lançado para Playstation 5, Xbox Series X e PC.

A ação do jogo decorre após os eventos de "Godzilla vs Kong" apresentando uma narrativa intensa e envolvente. Os jogadores vestem a pele dum pai na sua procura desesperada pela sua filha, desaparecida no seguimento dos confrontos entre os Titãs que praticamente destruiram a cidade.

À medida que avançamos pela cidade em ruínas, vemos o poder destrutivo que os Titãs têm. Com a utilização dum gadget especial (um dispositivo intitulado de ORCA E) poderemos de certa forma, manipular os movimentos do Kong (e não só) e usar o seu poder destrutivo em nosso favor.

Os cenários por onde passamos revelam uma cidade em ruínas, na qual não faltam edifícios destroçados, prédios prestes a desmoronar-se, fugas de gases líquidos tóxicos, violentos incêndios... enfim... um caos através do qual será difícil encontrar a filha do nosso heroi.

À medida que o jogo evolui, novas espécies de Titâs serão introduzidas (incluindo o Abbadon, criado pela equipa da 7Levels em cooperação com a Legendary Entertainment), correspondendo a novos desafios.

Mas os desafios não se limitam a Kong e outros Titãs. Também de regresso está Alan Jonah e as suas Hyenas. Reemergindo depois dos eventos de Godzilla: King of the Monsters, o antigo líder ecoterrorista regressa em Kong: Survivor Instinct com um novo esquema maquiavélico que teremos de derrotar.

Kong: Survivor Instinct será lançado a 22 de outubro para Playstation 5, Xbox Series X e PC.