Questão: Como faz a gestão das suas palavras-passe?

Não é novidade para ninguém que devemos dar a máxima atenção à segurança dos nossos dados pessoais. Sobretudo daqueles que se encontram nas plataformas digitais. Para isso, contamos com palavras-passe que nos protegem todas as nossas informações.

Mas neste campo existem várias formas de guardar os códigos que cifram os nossos dados. Assim, na nossa questão desta semana queremos saber como faz a gestão das suas palavras-passe. Participe.

Como faz a gestão das suas palavras-passe?

A evolução tecnológica também promove uma maior oportunidade para os burlões levarem a cabo esquemas elaborados de roubo de dados pessoais. Nesse sentido, é fundamental que os utilizadores protejam as suas contas com passwords fortes e difíceis de decifrar.

Posto isto, para além da criação de uma palavra-passe, é importante que as pessoas as saibam guardar. E aqui cada pessoa tem a sua forma de fazer essa mesma gestão.

Por um lado há quem utilize as ferramentas que já vêm integradas no browser. Mas também há quem use alguma aplicação ou software próprio para esse efeito.

Há ainda quem recorra a vias mais tradicionais e escreva as suas palavras-passe num caderno. Ou então também há quem as coloque escritas nalgum documento guardado no computador ou no telemóvel.

Por fim, aqueles que têm uma melhor memória, guardam-nas no local mais seguro que é a sua própria cabeça, sem recorrer a nenhuma ferramenta externa.

Assim sendo, queremos então que nos diga como faz a gestão das suas palavras-passe.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Como faz a gestão das suas palavras-passe? Através de ferramentas integradas no browser.

Através de uma app/software próprio para o efeito.

Sei todas de cabeça e não recorro a nenhuma ferramenta externa.

Tenho-as escritas num caderno.

Tenho-as guardadas no computador/telemóvel.

Outro Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.