Xcision: Máquina de Barbear Elétrica para cortes perfeitos

No segmento da tecnologia não existem apenas smartphones, smartwatches, tablets, etc. O segmento dos gadgets tem crescido bastante assim como as tecnologias associadas.

O equipamento que damos hoje a conhecer é uma máquina de barbear elétrica que garante o melhor barbear! Saiba porquê.

Cortar a barba é um procedimento que os homens fazem com alguma frequência. Para esse efeito damos hoje a conhecer a máquina de barbear elétrica Xcision da Prozis tem tudo o que precisa para os melhores cortes.

Esta máquina de barbear destaca-se por ter um LCD que nos fornece toda a informação que necessitamos.

A máquina de barbear elétrica Xcision da Prozis tem três velocidades disponíveis, sendo bastante eficiente mesmo quando a barba é mais densa. Depois, o facto de ter quatro lâminas, permite fazer cortes de barba mais superficiais ou profundos.

Outro dos destaques é a adaptação 360º para um barbear suave e sem qualquer tipo de falhas. Por fim, o facto de ter certificação IPX7.

Principais especificações da Xcision

Tempo de carregamento: 90 minutos

Bateria: 800 mAh

Autonomia: até 70 minutos

Peso: 195 g

Dimensões: 167 (L) x 51 (w) x 64 (H)

IPX7 (Suporta imersão acidental em água até 1 metro de profundidade, durante 30 minutos, salpicos, chuva)

Material: ABS

Aproveitem a nossa promoção para comprar a Xcision…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta máquina de Barbear Elétrica com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda). Além disso, recebem também algumas ofertas.