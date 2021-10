A PureVPN, enquanto serviço de VPN, está a tornar-se numa das mais rápidas que nunca no seu setor. Sem dúvida, esta é uma fase de preparação paea a tecnologia 5G e isso requer, claro, uma progressiva atualização dos seus servidores.

Antecipadamente, e tendo em conta os futuros requisitos de largura de banda, o popular fornecedor de VPN atualizou, para já, três das suas localizações de servidores mais proeminentes para velocidades de servidor de 20 Gbps. As velocidades são estonteantes.

Servidores a 20Gbps? Torna a PureVPN Rápida?

A princípio, depois de terem sido atualizados grande parte do servidores da PureVPN ao longo do ano de 2020, para velocidades de 10Gbps e mais, esta nova atualização marca o início de uma nova era. A PureVPN começa a ser ainda mais rápida.

Logo, as novas localizações de servidores atualizados a 20Gbps são:

Londres Manchester Washington DC

E estes, serão os 3 primeiros, de muitos, perante uma fase de upgrade pensada para desenvolver em pouco tempo.

O que é que os utilizadores recebem com as últimas atualizações do servidor?

Imediatamente, os utilizadores da PureVPN irão ter uma agradável surpresa, uma vez que agora vão poder experimentar velocidades VPN hipersónicas ao ligarem-se aos locais dos servidores melhorados, isto é, uma PureVPN rápida como nunca.

Sobretudo, a velocidade de uma rede VPN depende, evidentemente, da infraestrutura do fornecedor da VPN. Se a infraestrutura VPN for boa, como acontece em alguns caso de VPN especialmente as gratuitas, então os utilizadores ficam com a certeza de usufruir de velocidades mais rápidas do que o habitual.

Então, de acordo com os testes recentes realizados nos novos servidores de 20 Gbps pela própria empresa, os utilizadores irão registar um aumento de 2x nas velocidades de VPN. A velocidade é definitivamente a característica mais importante para uma rede VPN.

Seguidamente, com velocidades de VPN melhoradas, os utilizadores podem usufruir ainda melhor de:

Experiência de streaming, para plataformas como Netflix, HBO, Disney+ ou Amazon Prime, livre de buffer;

Velocidades de download mais rápidas;

Experiência de navegação imparável.

Posteriormente, não esquecer que questões como anonimato e segurança online, como o Kill Switch continuam e continuarão a fazer parte desta ferramenta, essencial nos dias de hoje para quem procura um mínimo de segurança c enquanto navega.

De 10 Gbps a 20 Gbps

Contudo, só no ano passado, a PureVPN atualizou mais de 50% da sua rede VPN para servidores de 10 Gbps. As localizações atualizadas incluem todas as localizações de servidores nos EUA, Austrália e, bom para nós, na Europa.

Assim, com a última atualização para servidores de 20 Gbps, a PureVPN mostrou a sua intenção de oferecer uma espantosa experiência focada no cliente.

O serviço VPN mais rápido da Austrália

Ainda no ano passado, a PureVPN efetuou uma atualização massiva em muitos dos seus locais, forçando as velocidades do servidor de 1 Gbps para 10 Gbps. Toda a rede de servidores PureVPN na Austrália foi melhorada para servidores de 10 Gbps.

Enquanto isso, como fornecedor de serviço VPN as coisas não ficaram por aqui. Para cumprir o seu compromisso de oferecer a melhor experiência ao utilizador, a PureVPN otimizou todos os seus servidores na Austrália, melhorando as velocidades de VPN para alturas ainda maiores.

A PureVPN está, atualmente, classificada como o serviço VPN mais rápido em toda a Austrália, oferecendo velocidades de VPN inigualáveis em qualquer parte do mundo.

Uma rede de servidores que é maioritariamente física

Por outro lado, a PureVPN procedeu com a atualização da sua rede de servidores, removendo muitos dos servidores virtuais e substituindo-os por servidores físicos em muitos locais.

Na verdade, os servidores virtuais têm vantagens próprias, mas não oferecem velocidades mais rápidas e ligações tão fiáveis quando comparados com um servidor VPN físico.

Seja como for, a rede VPN de apenas 69 servidores virtuais, a rede de servidores TOTAIS da PureVPN tem agora uma pegada que é de 98,7% composta por servidores físicos.

O único fornecedor VPN certificado NO-LOG com estatuto sempre ligado

A PureVPN foi recentemente auditado pela KPMG para certificar se as alegações de não existência de registos são verdadeiras ou não.

Após a recente auditoria, a PureVPN torna-se o único fornecedor de VPN que tem um estatuto de auditoria sem registos sempre ligado.

Ou seja, isto significa que a KPMG, uma das quatro principais firmas de auditoria de TI, tem agora a autoridade para realizar uma auditoria surpresa em qualquer altura que o deseje. E após não uma, mas duas auditorias bem-sucedidas, a PureVPN destaca-se como o fornecedor de VPN com a reivindicação mais verdadeira de "no-log" na indústria de VPN.