Carrega em Enter e a página aparece. Pelo caminho, o seu navegador teve de encontrar o servidor, abrir uma ligação e negociar uma forma segura de comunicar, tudo em frações de segundo. O Protocol Explorer é uma ferramenta gratuita que para o relógio e te mostra essa conversa mensagem a mensagem, com os pacotes num mapa de rede e os bytes de cada um à vista.

Temos vindo a reforçar a informação e conhecimento relacionados com os processos por trás das páginas da internet, das mecânicas dos browsers e dos protocolos que regulam a web. Hoje trazemos algo que faz isso de forma gráfica, animada e com muita informação agregada. Vamos conhecer o Protocol Explorer.



A ferramenta tem 39 lições interativas sobre protocolos de rede, entre eles DNS, TCP, HTTP, TLS, QUIC e WireGuard. É gratuita e funciona no navegador, sem instalação nem conta. Apesar de estar alojada em a2aprotocol.ai , esta página dedica-se aos protocolos de rede em geral.

Uma conversa vista de três maneiras

Escolhe uma lição e carrega em Play para acompanhar a troca de mensagens. O mapa de rede mostra quem comunica com quem, como o teu computador, um router ou um servidor. A vista de sequência organiza a mesma conversa por ordem, o que ajuda a perceber que mensagem desencadeia a seguinte. Podes pausar e avançar um passo de cada vez.

Ao selecionar um pacote, o inspetor mostra os campos do cabeçalho e os bytes que lhes correspondem em hexadecimal. Numa lição de TCP, por exemplo, podes ver onde estão as portas, os números de sequência e as flags. Assim, uma seta num diagrama passa a ter conteúdo concreto.

Um exemplo prático: abrir uma página por HTTPS

Já explicamos, de forma superficial, básica, mas concisa, os caminhos que regulam o abrir de uma página web. Contudo, hoje vamos ainda mais fundo. Para isso, começamos num bom ponto de partida, isto é, vamos seguir as lições de DNS, TCP e HTTPS.

Num cenário em que o navegador precisa resolver o nome e abrir uma nova ligação HTTPS sobre TCP, cada etapa responde a uma pergunta diferente.

DNS — Qual é o endereço do servidor? O navegador precisa de um endereço IP para chegar ao destino. A lição mostra como um resolvedor procura a resposta quando ainda não a tem em cache. TCP — Como se estabelece a ligação? O cliente envia SYN , o servidor responde com SYN-ACK e o cliente confirma com ACK . Na vista de sequência, é fácil acompanhar quem envia cada mensagem. TLS — Como se protege a comunicação? O cliente e o servidor negoceiam os parâmetros criptográficos, e o cliente verifica a identidade do servidor através do certificado. HTTP — O que pediu o navegador? Com a ligação protegida, o navegador pode pedir o recurso. Uma resposta 200 OK indica que o pedido HTTP foi bem-sucedido.

Esta divisão também ajuda a interpretar falhas. Se a resolução DNS falhar, o navegador pode ficar sem um endereço para contactar. Se receber um 404 , houve uma resposta HTTP e o servidor não encontrou o recurso pedido. Para quem só vê uma página que não abriu, distinguir os dois casos já orienta a investigação.

Para que serve na prática?

Para quem está a aprender redes, o Explorer liga nomes e siglas a acontecimentos que se conseguem seguir. Experimenta pausar a lição de TCP depois do SYN-ACK e prever quem envia a próxima mensagem. Depois, abre o pacote e confirma o que observaste.

Para programadores e equipas de suporte, ajuda a formular perguntas mais precisas quando algo falha. O nome foi resolvido? A ligação chegou a abrir? A negociação TLS terminou? O servidor devolveu um código HTTP?

Para formadores, essas mesmas etapas dão estrutura a uma demonstração, com espaço para parar onde surgem dúvidas.

Os cenários são simulações didáticas. Os tempos são sintéticos, alguns passos podem agrupar várias mensagens e a página não captura o tráfego da tua rede. Podes usar o Explorer para perceber o que esperar de uma troca e recorrer a um analisador como o Wireshark quando precisares de observar uma ligação real.