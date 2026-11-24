O amigo secreto é uma daquelas tradições de Natal que, sendo certo que vai acontecer em alguns contextos, tanto pode resultar num momento divertido como numa verdadeira dor de cabeça. Afinal, escolher um presente para alguém que nem sempre conhecemos assim tão bem, e ainda por cima respeitando um orçamento limitado, nem sempre é fácil.

Hoje em dia, não é preciso gastar muito para surpreender. De facto, pequenos gadgets, acessórios tecnológicos, jogos e objetos curiosos conseguem transformar um presente aparentemente simples numa escolha bastante interessante.

Se lhe parece cedo para pensar nisto, saiba que há uma boa razão para começar a trabalhar a criatividade: a Black Friday. Esta altura de promoções pode ser uma excelente oportunidade para encontrar produtos que normalmente custariam mais alguns euros, permitindo oferecer algo de maior qualidade ou originalidade sem ultrapassar o orçamento definido para o amigo secreto.

19 prendas para o amigo secreto até 25 € (na Black Friday)

Sendo quase certo que este ano terá um amigo secreto, mas ainda não sabendo quem lhe calhou, reunimos uma lista de sugestões de presentes que prometem agradar a todos.

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