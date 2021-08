Esta é a última chamada para aproveitar a melhor promoção da IVACY VPN. Além de podermos usufruir de uma segurança online através do anonimato de centenas de servidores que nos ajudam a esconder o nosso IP, ainda podemos usufruir por 5 anos desta promo.

Sem dúvida, é algo que não se vê todos os dias e, por 55 euros ou 64 dólares, podemos usufruir de um serviço de 5 anos de VPN, rápido, seguro e com servidores em todas as partes do mundo e que nos permitem, entre outros fatores, aceder a vários serviços de streaming.

Antes de mais: mas afinal o que é uma VPN?

Sem dúvida, esta é uma das perguntas de clarificação que mais nos questionam quando abordamos o tema.

Assim, podemos definir uma VPN, ou rede privada virtual (RPV), como sendo uma rota de ligação segura que garante a privacidade online e o anonimato através de um túnel encriptado usando um qualquer dispositivo que se ligue à internet como o PC, smartphone, box Android, etc.

Logo, com o uso de uma VPN iremos mascarar o nosso endereço IP (Internet Protocol) de forma a torná-lo invisível em linha. Substitui o seu verdadeiro endereço IP por um dos nossos servidores seguros para tornar anónima a sua localização. Com uma ligação VPN, pode contornar todas as geo-restrições e parecer que está a navegar a partir de um local diferente.

Ivacy VPN é ser o maior? Prós e Contras

Antes de entrar nos pormenores, deixem-me dar-vos uma antevisão dos pontos fortes e menos fortes da Ivacy VPN.

Aquilo que mais pode agradar:

Política estrita de no-log: de acordo com a sua política de privacidade, a Ivacy VPN leva a sério os seus dados pessoais, não guardando qualquer informação consigo;

Pode aceder à Netflix: a Ivacy VPN opera perfeitamente com catálogos diferentes da Netflix e outros sites de streaming de vídeo;

Acessibilidade de preços: avançando com um compromisso a longo prazo, o preço da Ivacy VPN é bastante em conta.

Aquilo que menos pode agradar:

Falta a aplicação Mac: A única opção de protocolo que tem é o IKEv1 (que não é recomendado por profissionais de segurança) e não há um Kill Switch nos Macs.

Acesso à Netflix USA, Disney+ entre outros...

Sem dúvida, com a proliferação dos serviços de streaming, muitos utilizadores ponderam o uso de uma VPN para tirar partido das plataformas de streaming de outros países.

Então, a este nível, a Ivacy oferece tudo o que possa precisar, uma vez que permite aceder à Disney+, bem como a 17 grandes regiões para a Netflix:

Netflix EUA,

Netflix França,

Netflix Japão,

Netflix Reino Unido,

Netflix Austrália,

Netflix Alemanha

Netflix Canadá,

Netflix Austrália,

Netflix Espanha,

Netflix Itália,

Netflix Portugal,

Netflix Dinamarca,

Netflix Holanda,

Netflix Bélgica,

Netflix Roménia,

Netflix México,

Netflix Suécia,

Netflix Noruega.

Acima de tudo, detalhe importante para o facto de a Ivacy ser uma das poucas VPNs no mercado que permite a leitura a partir de qualquer lugar sem a necessidade de buffering.

Para além disso, é um dos poucos serviços VPN que nos permite desbloquear um buffer infinito na Netflix, pelo que será difícil encontrar velocidades mais lentas.

Por outro lado, é também uma solução prática para proteger todos os nossos dispositivos, com tecnologia Split Tunneling para proteger o seu tráfego na Internet contra hackers.

A princípio, a Ivacy também suporta o seu computador, bem como os seus dispositivos móveis, smartphones, ou tablets, com uma simplicidade surpreendente.

Além disso, a aplicação dedicada Kodi está disponível em todos os sistemas operativos, desde o Windows ao Mac, passando pelo iOS e Android e até o Amazon Fire TV Stick e Apple TV.

Principais pontos fortes da Ivacy VPN

Primeiramente, a Ivacy VPN pode ser definida como a VPN que inclui:

Proteção contra malwares,

Protocolos avançados IPsec & IKEV,

Funcionalidade Smart Connect,

Largura de banda ilimitada,

Criptografia de Grau Militar 256-Bit,

Sem Política de Registos de Navegação (no-log),

Internet Kill Switch,

Downloads a alta velocidade,

3500+ Servidores em mais de 100 localizações,

Suporte a P2P,

Dedicada à aplicação Kodi,

10 Dispositivos ligados em simultâneo

Promoção Ivacy VPN quase a terminar: 5 anos de anonimato por 55 euros

Neste verão os descontos grandes estão em força, em especial este desconto exclusivo que a Ivacy VPN nos apresenta no plano de 5 anos e que fica a 64 dólares (55 euros) ao utilizar o cupão IVACY20 e obter, assim, 20% de desconto extra bem como para uma VPN de qualidade.

Basta aceder aqui e poder usufruir deste desconto.