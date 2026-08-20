Projeto de implementação da ISO 27001 parado? Nós ajudamos

O projeto de implementação da ISO 27001 começou com entusiasmo. Definiram-se os objetivos, realizaram-se as primeiras reuniões, levantaram-se os ativos, iniciou-se a avaliação de risco e começaram a ser preparados os primeiros documentos. Mas, algures pelo caminho, o projeto perdeu ritmo.

ISO 27001: talvez só falte a orientação para avançar

As reuniões foram sendo adiadas, começaram a faltar decisões, surgiram outras prioridades e a implementação deixou de avançar. Quando se faz um ponto de situação, a conclusão é muitas vezes a mesma: o projeto parece não sair do mesmo sítio.

Na maioria dos casos, o problema é que a implementação deixou de ser um projeto da organização e passou a ser um projeto de uma única pessoa ou equipa.

Um Sistema de Gestão da Segurança da Informação envolve a gestão de topo, IT, Recursos Humanos, responsáveis de processo e outras áreas da empresa. Sem este envolvimento, é natural que as decisões se atrasem, as dependências se acumulem e o projeto acabe por perder direção.

Existe ainda outro fator muito comum: muitas organizações nomeiam um responsável interno para liderar a implementação da ISO 27001. É, normalmente, um excelente profissional, mas que está a conduzir este tipo de projeto pela primeira vez.

Sem experiência prática de implementação, é fácil desperdiçar tempo, criar documentação que pouco acrescenta valor e adiar decisões importantes. Se a implementação da ISO 27001 na sua organização parece estar parada há demasiado tempo, talvez esteja apenas a faltar a orientação certa para levar o projeto até ao fim.

Na Normasec acreditamos que o sucesso de uma implementação passa por capacitar quem está a liderar o projeto. Por isso, começamos por perceber onde estão os bloqueios e ajudamos o responsável interno, através de mentoria e formação prática, a tomar as decisões certas e a conduzir a implementação até à certificação. Marque uma sessão de orientação para a implementação da ISO 27001.

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