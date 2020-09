Por cada 100 famílias, 84 têm pacotes 3P, 4P ou 5P. MEO lidera

Hoje em dia existe uma oferta interessante no que diz respeito a pacotes de serviços. Este tipo de serviços pode ser 3P, 4P ou 5P. Os pacotes 3P (triple-play) oferecem serviços de televisão, telefone e Internet. Os 4P (quadruple-play) são referentes a quatro serviços: televisão, internet fixa, telefone e telemóvel. No que diz respeito aos pacotes 5P (quintuple-play) correspondem cinco serviços televisão, internet fixa, telefone fixo, telemóvel e Internet móvel.

Segundo a ANACOM, por cada 100 famílias, 84 têm pacotes 3P, 4P ou 5P.

De acordo com informações da ANACOM, no primeiro semestre de 2020 (1S2020), o número de subscritores de pacotes de serviços atingiu 4,15 milhões (+175 mil ou +4,4% face ao mesmo período do ano anterior). O crescimento verificado está associado às ofertas 4/5P (+122 mil) e, em menor medida, às ofertas 3P (+75 mil).

As ofertas 4/5P foram as mais utilizadas, atingindo, no 1S2020, 2,08 milhões de subscritores (50%), seguindo-se as ofertas 3P, com 1,66 milhões de subscritores (40%).

MEO foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços

No período em análise, a MEO foi o prestador com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%), seguindo-se o Grupo NOS (36,9%), a Vodafone (18,8%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (3,7%). Face ao período homólogo, a Vodafone aumentou a sua quota de subscritores em 0,6 p.p., a quota de subscritores da MEO manteve-se e as quotas do Grupo NOS (-0,4 p.p.) e do Grupo NOWO/Onitelecom (-0,3 p.p.) diminuíram.

O Grupo NOS foi o prestador com maior quota de receitas de serviços em pacote (41,7%), seguindo-se a MEO (40,4%), a Vodafone (15,4%) e o Grupo NOWO/Onitelecom (2,5%). Face ao mesmo período do ano anterior, a Vodafone aumentou a sua quota de receitas em 1,5 p.p., por contrapartida da redução verificada no Grupo NOS, na MEO e no Grupo NOWO/Onitelecom (-0,6 p.p., -0.5 p.p. e -0,4 p.p., respetivamente).

No 1S2020, as receitas de serviços em pacote foram de 863,9 milhões de euros, tendo aumentado 5,3% face ao período homólogo. Trata-se do maior aumento registado desde a alteração da forma de contabilização destas receitas (em 2018). As receitas destas ofertas representam agora mais de 50% das receitas retalhistas de comunicações eletrónicas. A receita mensal por subscritor de pacote foi de 35,04 euros, mais 0,7% do que no mesmo período do ano anterior.

ANACOM