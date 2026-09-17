PcComponentes: os 5 produtos mais vendidos e que valem a pena comprar

A tecnologia continua a ser uma das categorias mais procuradas pelos consumidores, com portáteis, componentes para gaming, monitores e acessórios a assumirem particular destaque. Conheça os 5 produtos mais vendidos na PcComponentes.

Entre auscultadores com cancelamento de ruído, portáteis para produtividade e estudo, um monitor QD-OLED para gaming e um potente PC com RTX 5070, estes são alguns dos equipamentos que estão a conquistar os consumidores. Conheça os 5 produtos mais vendidos na PcComponentes.

Soundcore Space Q45: auscultadores sem fios com ANC

Os Soundcore Space Q45 são uns auscultadores circum-aurais sem fios concebidos para quem procura uma combinação de qualidade sonora, autonomia e cancelamento ativo de ruído.

O sistema de ANC adaptativo pode reduzir significativamente o ruído exterior, enquanto a autonomia chega às 50 horas com cancelamento de ruído ativo ligado e às 65 horas com o ANC desligado. O equipamento suporta ainda Bluetooth 5.3, ligação multiponto e o codec LDAC.

Os auscultadores incluem dois microfones e tecnologia de IA para melhorar a qualidade das chamadas, além de uma entrada jack de 3,5 mm.

Entre as características encontram-se ainda carregamento rápido, controlos personalizáveis através da aplicação Soundcore e cinco níveis de transparência e cancelamento de ruído.

O preço atualmente apresentado é de 129,90 euros, abaixo dos 149,99 euros de preço recomendado.

Acer Aspire AL15-45P: portátil com Ryzen 7 e 16 GB de RAM

Para quem procura um portátil para trabalho, estudo e utilização diária, o Acer Aspire AL15-45P aposta num processador AMD Ryzen 7 5825U, acompanhado por 16 GB de memória RAM DDR4 e um SSD de 512 GB.

O ecrã IPS de 15,6 polegadas apresenta resolução Full HD (1920 x 1080), acabamento antirreflexo e brilho de 250 nits. A gráfica integrada AMD Radeon é responsável pelo processamento gráfico.

O equipamento inclui ainda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, duas portas USB-C, duas USB 3.2, HDMI e leitor de cartões MicroSD. O teclado apresenta layout português e teclado numérico.

Com cerca de 1,49 kg, o portátil foi pensado para facilitar a utilização em mobilidade. O preço atual é de 649 euros.

AOC AGON AG276QZD2: monitor QD-OLED de 240 Hz

No segmento gaming, o AOC AGON AG276QZD2 apresenta-se como uma das propostas mais avançadas desta seleção.

O monitor tem um painel QD-OLED de 27 polegadas, resolução Quad HD de 2560 x 1440 píxeis, taxa de atualização de 240 Hz e um tempo de resposta anunciado de apenas 0,03 ms.

O painel suporta 10 bits de cor, DisplayHDR True Black 400 e uma ampla cobertura de espaços de cor. Conta também com Adaptive Sync, sendo compatível com G-SYNC e FreeSync.

A conectividade inclui duas portas HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e um hub USB. A base permite ajustar altura, inclinação, rotação e pivô, enquanto a iluminação RGB traseira pode ser personalizada.

O monitor suporta ainda configurações PiP/PbP e é compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X/S a 1440p e 120 Hz. Na PcComponentes, o preço apresentado é de 421,33 euros.

PcCom Imperial: Ryzen 7, 32 GB de RAM e RTX 5070

Para quem procura um computador de secretária capaz de lidar com gaming e tarefas exigentes, o PcCom Imperial junta um AMD Ryzen 7 5700X, 32 GB de RAM e uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 de 12 GB GDDR7.

O armazenamento fica a cargo de um SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB, enquanto a refrigeração do processador é assegurada por um sistema de refrigeração líquida de 360 mm.

A configuração inclui ainda uma motherboard ASUS PRIME B550M-A/CSM, fonte de alimentação de 650 W e caixa com vidro temperado e iluminação ARGB.

A RTX 5070 inclui suporte para tecnologias como DLSS 4, sendo esta uma máquina orientada também para gaming de elevada exigência gráfica.

O computador é entregue montado e testado e inclui Windows 11 Home. O preço atual é de 1.725,57 euros.

HP OmniBook 3: ecrã de 16 polegadas e Ryzen 7

A fechar esta seleção surge o HP OmniBook 3, um portátil com ecrã de 16 polegadas e resolução 1920 x 1200.

O equipamento utiliza um AMD Ryzen 7 160, com oito núcleos e 16 threads, acompanhado por 16 GB de memória DDR5 e um SSD PCIe NVMe Gen 4 de 512 GB.

A componente gráfica fica a cargo da AMD Radeon 680M integrada. O portátil conta ainda com Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, webcam Full HD, duas portas USB-C de 10 Gbps, duas USB-A e HDMI 2.1.

A bateria de 41 Wh suporta carregamento rápido, permitindo atingir 50% de carga em aproximadamente 45 minutos. O equipamento pesa cerca de 1,64 kg.

Há, contudo, um detalhe importante: esta configuração é comercializada com FreeDOS 3.0, ou seja, não inclui Windows.

O preço apresentado atualmente é de 549 euros, quando o preço recomendado indicado pela loja é de 749 euros.

Esta seleção mostra também a diversidade da oferta: os Soundcore Space Q45 procuram responder a quem valoriza áudio e mobilidade, os dois portáteis destinam-se sobretudo a produtividade e utilização diária, enquanto o AOC AGON e o PcCom Imperial apontam claramente para utilizadores gaming e aplicações mais exigentes.