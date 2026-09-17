Apple planeia lançar servidores dedicados a Inteligência Artificial com chips M8 Ultra

A Apple está a desenvolver planos para entrar no mercado de servidores empresariais focados em inteligência artificial (IA), equipados com os futuros processadores M8 Ultra.

Novos servidores da Apple focados em IA

De acordo com um relatório recente do The Information, a gigante de Cupertino não pretende limitar a utilização destas máquinas ao seu ecossistema interno, planeando comercializá-las diretamente a governos e outras empresas interessadas em processamento avançado.

O projeto, que estará em desenvolvimento há cerca de um ano sob a supervisão da liderança da empresa, prevê o lançamento de duas variantes distintas para responder a diferentes necessidades de computação.

A comercialização destes servidores de alto desempenho poderá abrir novas fontes de receita no mercado de IA empresarial.

Parceria tecnológica com a Nvidia no horizonte

Para garantir uma comunicação eficiente entre os processadores, a Apple pondera integrar a tecnologia NVLink da Nvidia nos seus sistemas.

Esta solução de interligação permitiria agrupar dois chips M8 Ultra na versão de entrada ou até quatro chips na configuração mais robusta do servidor.

Embora o projeto ainda não esteja totalmente fechado e possa sofrer alterações ou cancelamentos até ao seu lançamento previsto para 2029, a estratégia demonstra uma ambição clara. A integração de hardware especializado procura consolidar a marca no setor de computação de alto rendimento.

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