Alien Breed regressa em grande para celebrar 35 anos de história

Os fãs dos clássicos videojogos de ficção científica têm motivos para celebrar. A histórica série Alien Breed, criada pela Team17 nos anos 90 e fortemente inspirada no universo cinematográfico de Alien, prepara-se para regressar, mas nas plataformas modernas numa coleção comemorativa muito especial.

35 anos!! Já lá vão 35 anos desde o lançamento de Alien Breed. E nada melhor para assinalar esse 35.º aniversário, do que o relançamento dos seis primeiros jogos da saga, certo?

Poir bem, foi isso que a recém-reformada Commodore International anunciou recentemente, que os primeiros 6 jogos da série vão-se reunir numa edição especial que vai chegar à PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC ainda durante este ano 2026. A iniciativa pretende preservar um dos nomes mais emblemáticos da era Amiga, permitindo a uma nova geração de jogadores descobrir os intensos combates contra criaturas extraterrestres que ajudaram a definir uma época dos videojogos.

Os fãs de videojogos retro já podem regressar ao universo de Alien Breed. A aguardada Alien Breed 35th Anniversary Collection acaba de receber uma demonstração gratuita para PC, permitindo aos jogadores experimentar algumas das novidades desta edição comemorativa antes do lançamento oficial, agendado para 24 de setembro.

Desenvolvida em colaboração com a Commodore, esta nova coleção celebra uma das séries mais emblemáticas da história do Amiga. Lançada originalmente nos anos 90 pela Team17, Alien Breed tornou-se uma referência entre os jogos de ação e ficção científica, conquistando milhares de jogadores graças à sua atmosfera inspirada na saga cinematográfica Alien e à sua jogabilidade intensa.

Uma demonstração para matar saudades

Disponível desde o dia 10 de setembro através das plataformas Steam e GOG, a demo oferece aos jogadores a oportunidade de experimentar duas vertentes distintas da série.

Por um lado, é possível explorar o primeiro nível de Alien Breed: Special Edition, o clássico shooter que se apresenta numa perspectiva top-down que ajudou a definir a identidade da própria série e a inspirar muitos jogos posteriores. Por outro lado, os jogadores podem também experimentar o primeiro nível de Alien Breed 3D, um dos títulos mais marcantes da série e frequentemente recordado pelos fãs dos chamados "boomer shooters".

Entre as novidades desta coleção destaca-se a introdução de controlos modernos em formato twin-stick, concebidos para proporcionar uma experiência mais fluída e adaptada aos comandos atuais, sem comprometer a essência dos jogos originais.

Uma coleção recheada de conteúdos

A Alien Breed 35th Anniversary Collection pretende ser a celebração definitiva da saga. Além dos seis títulos originais da primeira era da saga, a compilação inclui diferentes versões lançadas ao longo dos anos, demos históricas, materiais de arquivo e conteúdos que documentam o percurso da série desde o seu nascimento no Amiga.

Os jogadores terão ainda acesso a diversas melhorias modernas, incluindo funcionalidades de qualidade de vida, modos de jogo inéditos e opções de cooperação tanto online como local, permitindo enfrentar as hordas alienígenas em conjunto com amigos.

Segundo os responsáveis pelo projeto, o objetivo passa por preservar a autenticidade dos jogos clássicos, ao mesmo tempo que se introduzem funcionalidades capazes de tornar a experiência mais acessível para os jogadores atuais.

O regresso de um ícone dos videojogos

Para muitos entusiastas, Alien Breed representa uma das séries mais importantes da história da Commodore Amiga. Durante a década de 1990, os seus cenários sombrios, combates frenéticos e atmosfera de terror espacial ajudaram a transformar a série num dos nomes mais reconhecidos do catálogo da plataforma.

O lançamento desta coleção surge numa altura em que a preservação dos videojogos clássicos assume uma importância crescente na indústria, permitindo que novas gerações descubram obras que marcaram uma época.

Com lançamento marcado para 24 de setembro no PC, através da Steam, GOG, Epic Games Store e Xbox PC, bem como para PlayStation 5 e Xbox Series X, a Alien Breed 35th Anniversary Collection promete ser uma das mais importantes homenagens a um dos grandes clássicos da era Amiga.