Apesar de ser imprescindível manter a distância social, as regras de etiqueta respiratória e todos os cuidados de higiene redobrados, a verdade é que o tempo agora é de aproveitar os amigos e a família. Por todo o lado há redes Wi-Fi disponíveis, no entanto, para quem se quiser manter afastado dos aglomerados de pessoas, o acesso à Internet pode ser feito de outra forma.

Aquele amigo com um plano de dados maior ou o tio que nunca usa Internet no telefone, podem ser pontos de acesso. Para ativar esta funcionalidade, nós explicamos.

Como criar um pondo de acesso Wi-Fi no Android

Em primeiro lugar, há que considerar que dependendo do dispositivo utilizado, o processo poderá ser ligeiramente diferente. As interfaces de utilizador tendem a ajustar alguns pormenores que podem não corresponder exatamente àquilo que o Android Stock oferece.

Portanto, neste guia será mostrado o processo na EMUI da Huawei baseado no Android 10. Contudo, o processo a seguir é mais ou menos semelhante em qualquer Android.

Em qualquer um dos casos, o primeiro passo é abrir as Definições do smartphone (na roda dentada). Depois é aqui que surgem algumas diferenças. Há que considerar que as definições incluem uma zona de pesquisa, onde poderá escrever logo “Ponto de acesso”, sendo encaminhado diretamente para a opção que procura.

Mas continuando a explorar as Definições, deverá aceder a Rede Móvel, seguido de Partilha de Internet e ponto de acesso portátil.

Os smartphones Huawei permitem também partilhar a rede Wi-Fi, funcionando como um repetidor. Desta forma, se tiver gente em casa, não necessita de partilhar a sua password de acesso à rede Wi-Fi, mantendo o processo de partilha mais seguro. Daí este menu incluir mais definições.

Continuando com o Ponto de Acesso, deverá então escolher a opção Ponto de acesso pessoal.

É importante saber que, se estiver ligado a uma rede Wi-Fi e transformar o seu smartphone num ponto de acesso, o Wi-Fi é desligado e são utilizados exclusivamente os dados móveis.

Ajustes importantes para mais segurança

Neste caso é sempre importante configurar uma palavra-passe para que desconhecidos não acedam à sua rede. Por omissão já existe uma palavra definida que terá que partilhar com as pessoas a quem vai dar Internet. No entanto, é possível altera-la, evitando ter que ir consultar de cada vez que se liga como ponto de acesso.

Deverá, portanto, escolher Configurar ponto de acesso Wi-Fi e clicar em Mostrar palavra-passe (poderá ser o símbolo de um olho). Com a password visível, tem a possibilidade então de a ajustar ou, simplesmente, partilhar.

Outro ajuste importante passa por definir o tempo que o ponto de acesso fica ligado depois de um período de inatividade. Assim, poderá evitar esquecimentos.

Além disso, para que os seus dados móveis não desapareçam sem dar por ela, deverá criar um limite de dados.

Por fim, se a partilha de Internet não exigir a utilização de um grande volume de dados, poderá ser feita via Bluetooth, o que acaba por ter um consumo energético mais reduzido, nos dois dispositivos.

Resta apenas referir que, através do menu de ações rápidas, ao deslizar a barra de notificações, irá encontrar um atalho para ligar e desligar rapidamente o ponto de acesso. Caso não encontre deverá procurar por outros atalhos: