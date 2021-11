ONI: Com Blockchain, cada kW dos Datacenters será certificado

Com o aumento do volume de dados e com a digitalização da maioria dos sectores económicos, os datacenters que albergam as suas infraestruturas requerem enormes quantidades de energia para funcionar.

Nesse sentido, é preciso conseguir baixar a fatura e reduzir ao máximo a pegada ecológica. A Operadora portuguesa ONI garante utilização de energia 100% renovável no seu DataCenter.

A ONI, operador português integral com soluções convergentes de Comunicações, Cloud e Cibersegurança, acaba reforçar o seu compromisso para reduzir a sua pegada carbónica ao anunciar um acordo com a Acciona Energia, empresa especializada em produção e fornecimento de energias renováveis, para o fornecimento de energia 100% renovável para os seus data centers e para os seus consumos internos.

Com este acordo, o data center de Lisboa (Matinha), um dos maiores do país com mais de 2000m2 e o datacenter da Maia, dedicado aos clientes empresariais localizados no Norte do país, que reúnem as mais avançadas soluções de conectividade, segurança e eficiência energética, passam a utilizar energia 100% renovável.

A parceria de cinco anos entre as duas empresas não só garante o fornecimento de energia 100% sustentável, mas também permitirá que cada kW utilizado nos seus data centers seja certificado com garantias de origem 100% renovável, emitidas pela EEGO e rastreado através da tecnologia blockchain.

A Gigas (GIGA.MAB), multinacional espanhola especializada em serviços de cloud computing que adquiriu a ONI há um ano por 40 milhões de euros, também aprovou o acordo que estabelece o compromisso de tornar os data centers na Europa neutros para o clima até 2030. O pacto faz parte do Pacto Verde Europeu, que visa fazer da Europa o primeiro continente neutro para o clima até 2050.