Depois de muitos anos como o media player mais usado, o Winamp tem passado por momentos menos positivos. Desapareceu da Internet e procurou uma casa que o desenvolvesse, como merecia. O dia do regresso chegou agora, mas muito longe do que seria esperado. Venha descobrir o renascer deste clássico.

Foram muitos anos de incertezas que o Winamp passou. De uma ferramenta essencial passou a ser uma curiosidade e uma lembrança do passado. Nos últimos anos tentou renascer, mas sem a força e o apoio necessário.

Agora, e depois de muitas dúvidas e promessas, o Winamp regressa finalmente, mas não como era esperado. Este deixou de ser uma app para usar no seu PC para ser um player online, que tenta cativar uma comunidade que olha para outras propostas como o Spotify ou o Apple Music.

The new Winamp Player is here Discover the ultimate music experience: https://t.co/W2jif3rHg4



➡️ Mobile & desktop responsive web player

➡️ Fresh design & a fluid user experience

➡️ Podcasts & radio stations

➡️ A space to connect with & support your favorite artists: Fanzone pic.twitter.com/AxX6KZoqWp