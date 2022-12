Mais do que um motor de pesquisa, a DuckDuckGo tem uma missão bem definida para proteger a privacidade dos utilizadores contra a Google e outras grandes empresas. As ferramentas certas estão criadas e constantemente a serem melhoradas.

A mais recente novidade criada para proteger a privacidade dos utilizadores surgiu agora e quer manter a Google longe desta informação. Será algo completamente invisível e fará silenciosamente o papel de proteger contra os pop-ups da gigante das pesquisas.

Muitos dos mecanismos que a Google cria para facilitar a vida aos utilizadores são na verdade um convite à recolha de informação. Um exemplo é a autenticação feita de forma transversal em todos os serviços, que depois dão acesso a informação sobre a visita a sites e a outros pontos da Internet.

É assim natural que a Google esteja sempre a procurar promover esta autenticação, usando para isso pop-ups bem identificados e que os utilizadores se habituaram a ver. Para acabar com esta constante tentativa de recolha de dados, o DuckDuckGo resolveu criar uma novidade.

NEW: Have you seen these Google sign-in pop-ups lately? They may seem helpful but signing in actually gives consent to being tracked.



We just released Google Sign-in Pop-up Protection to help block the pop-ups in our apps and extensions. pic.twitter.com/i7LzbNphIc