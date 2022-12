Mesmo sendo um sistema aberto, o Android tem algumas funcionalidades exclusivas que a Google guarda para os seus Pixel. Estas conseguem dar a estes smartphones funções adicionais e que mais tarde se tornam o padrão no seu sistema.

Um desses momentos está agora a chegar, abrindo novamente o Android para as massas. Falamos das Personal Safety, que podem ajudar a salvar muitos utilizadores com uma monitorização ativa e ao reunir informações pessoais essenciais para este.

A app Personal Safety foi lançada em 2019 com o novo smartphone Pixel desse ano. É uma funcionalidade do Android, mas que a Google conservou para os seus smartphones e não a abriu aos seus parceiros e fabricantes, como faz cm outras novidades.

Essa exclusividade parece agora estar a chegar ao fim e há finalmente algumas marcas a ter acesso ao Personal Safety. Isso tem sido relatado por vários especialistas, como resultado na chegada do Android 13 a novos equipamentos e smartphones.

CORRECTION: the Nothing Phone 1 is NOT the first non-Pixel phone to include Google's Personal Safety app. As I mentioned in the first tweet, Personal Safety is a new, optional preload available in the GMS package for Android 13. Other Android phones on Android 13 also have it.