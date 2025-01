Novos escalões de IRS em 2025! Quanto vai pagar de imposto?

Os escalões de IRS são categorias de rendimento utilizadas no sistema fiscal português para calcular o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). Para 2025 já são conhecidas as novas taxas, que correspondem a uma faixa de rendimentos.

Cada escalão corresponde a uma faixa de rendimentos anuais e tem uma taxa de imposto associada, que pode ser uma taxa fixa ou uma taxa marginal (aplicada apenas à parte do rendimento que ultrapassa o limite inferior do escalão). Ontem foram aplicadas as novas tabelas de IRS para 2025.

Os escalões de IRS para 2025 foram atualizados em 4,6% face ao ano anterior, acompanhando a inflação prevista. Esta atualização visa evitar que aumentos salariais até 4,6% resultem numa maior carga fiscal.

Escalões de IRS em 2025

No que diz respeito ao IRS Jovem é importante salientar que este foi alargado, passando a abranger rendimentos de trabalho dependente e independente para indivíduos até 35 anos, sem a necessidade de conclusão de um ciclo de estudos. Este benefício aplica-se durante dez anos, com percentagens de isenção que variam ao longo desse período, e está limitado a rendimentos anuais até 28.009,30 € (55 vezes o valor do IAS)