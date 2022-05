Sendo um serviço cada vez mais usado, o WhatsApp atrai a atenção dos hackers e de todos os que estão focados no cibercrime. As formas de enganar os utilizadores estão cada vez mais imaginativas, o que representa um perigo real.

Com muitos esquemas já conhecidos, há um novo que está a chamar à atenção de quem se dedica a estudar este fenómeno. É muito simples de implementar e requer apenas que seja marcado um número de telefone, para se perder o controlo da conta.

Novo esquema para roubar a conta do WhatsApp

São muitos e bem conhecidos os ataques que o WhatsApp pode sofrer. Desde as apps com código malicioso que prometem extras aos utilizadores, até a verdadeiras campanhas orquestradas para roubar dados com contactos diretos.

Mesmo com toda esta atenção neste problema, não param de surgir novos ataques, que infelizmente têm sucesso elevado. A empresa CloudSEk revelou agora uma nova forma de o conseguir, bastando marcar um número no smartphone da vítima.

Uma vez que os hackers obtêm acesso à conta, eles solicitam dinheiro aos contactos da vítima. Dessa forma, o invasor engana os contactos do WhatsApp da vítima antes mesmo que esta perceba que perdeu o controlo da sua conta. Como os fornecedores de serviços de todo o mundo usam números que começam com '67' ou '405', as vítimas costumam fazer a ligação sem hesitar

Em poucos minutos os hackers têm sucesso

Tal como é revelado por Rahul Sasi, o CEO da CloudSEk, este novo ataque implica apenas um contacto via WhatsApp e um pedido. Basta que seja marcado um número **67* ou *405* para que a conta seja perdida.

Ao realizar este passo, e é simples porque é um contacto simples e rápido, o utilizador perde acesso à sua conta. É precisamente no facto de ser muito direto e simples que reside parte do seu sucesso, dado que os utilizadores do WhatsApp caem neste erro.

Como se proteger deste novo esquema

Com a conta comprometida, existem vários caminhos a seguir para os hackers. Ou exploram essa conta para lançar novos ataques ou simplesmente exigem dinheiro para libertar as contas dos utilizadores.

Naturalmente que existem formas adicionais para proteger os utilizadores. Bastará ativar a autenticação de 2 fatores e ativar o pin para acesso à conta do WhatsApp. Ainda assim, é melhor ter muita atenção a estes esquemas e manter-se protegido.