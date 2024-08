Novas tabelas de IRS já entraram em vigor! Quanto vai ganhar?

As novas tabelas de IRS já estão em vigor. Para alguns portugueses, pode ser difícil "decifrar" quais as mudanças, em especial quais os ganhos para as famílias. Saiba o que muda.

No geral, com a mudança das tabelas de IRS, os portugueses poderão ter mais algum dinheiro no bolso a partir de setembro. Recorrendo aos exemplos publicados pela SIC, pelo especialista Filipe Alves, num salário de 900 euros líquidos, a alteração traduzir-se-á numa poupança anual de 10 euros e oito cêntimos. Já num salário de 3000 euros, a poupança será de 402 euros.

O especialista refere também que pela primeira vez desde 2013 vai ser mexido o valor da dedução específica.

De relembrar que esta mudança deveu-se a uma proposta do Partido Socialista (PS) que foi aprovada no Parlamento em junho deste ano. Na prática:

As taxas dos 1.º e 2.º escalõe s descem, respetivamente, de 13,25% para 13,00% e de 18,00% para 16,50%,

No que diz respeito ao 3.º escalão há uma redução de 23,00% para 22,00%

No 4.º escalão a taxa desce de 26,00% para 25,00%.

No 5.º e 6.º escalões, que têm taxas atuais de 32,75% e 37,00%, as taxas baixam para, respetivamente, 32,00% e 35,50%.

Resumo sobre as novas taxas de IRS (Deco)

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) aplica-se ao rendimento dos cidadãos residentes em território português e dos não residentes que obtêm rendimento em Portugal.