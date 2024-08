MB WAY vai poder ser usado sem cartão bancário a partir de setembro

O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, numa app própria ou nos canais do seu banco. Em setembro vai poder usar este serviço sem cartão bancário.

O Serviço MB WAY tem sofrido algumas mudanças e ganho algumas novidades nos últimos tempos. Recentemente os utilizadores que usam o serviço MB WAY passaram a poder verificar o nome do titular da conta de destino da operação, assim como o IBAN associado aos cartões integrados no seu serviço. Com esta funcionalidade há uma maior garantia que estão a transferir dinheiro para a conta ou pessoa certa.

A partir de setembro basta associar a conta bancária ao MB WAY...

A partir de setembro, a SIBS vai permitir associar contas bancárias ao MB WAY. Isto significa que os utilizadores não irão ser obrigado a ter um cartão bancário, podendo apenas associar contas bancárias.

Mais uma vez a DECO PROteste alerta que esta mudança pode levar a um aumento nas comissões cobradas pelas transferências de pequenos montantes na aplicação e pede ao regulador que impeça essa possibilidade.

De relembrar que atualmente as transferências até 30 euros são gratuitas, até ao limite de 150 euros ou de 25 transações por mês. Só acima deste valor é possível cobrar uma comissão máxima de 0,2% sobre o montante, se a transferência for efetuada com cartão de débito, ou de 0,3%, se for efetuada por cartões de crédito.

A DECO PROteste lembra que associar a conta bancária ao MB WAY cria a possibilidade de os bancos replicarem nestas operações o preçário aplicado atualmente às transferências imediatas.