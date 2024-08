Nicolás Maduro suspende rede social X na Venezuela

Após trocar observações com Elon Musk, o Presidente da Venezuela Nicolás Maduro ordenou a suspensão do X durante 10 dias.

Conforme partilhado pela Associated Press, os jornalistas da agência noticiosa em Caracas, na Venezuela, descobriram que, na noite de quinta-feira, as publicações do X deixaram de ser carregadas em dois serviços privados de telecomunicações e na empresa estatal Movilnet.

De acordo com a informação avançada, o Presidente Nicolás Maduro terá ordenado o bloqueio do acesso à rede social durante 10 dias na Venezuela, acusando o seu proprietário de utilizar a plataforma para promover o ódio: "X fora por 10 dias! Elon Musk fora!", disse Maduro.

Elon Musk é o proprietário do X e violou todas as regras da própria rede social.

Acusou Nicolás Maduro, num discurso após uma marcha de grupos pró-governamentais, alegando que Musk "incitou o ódio", e que a rede social foi usada pelos seus opositores para ameaçar as famílias dos seus apoiantes e aliados políticos, militares e polícias, bem como gerar um estado de ansiedade e agitação política na Venezuela.

O Presidente da Venezuela informou ter assinado uma resolução "com a proposta feita pela CONATEL, a Comissão Nacional de Telecomunicações, que decidiu retirar a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, de circulação na Venezuela por 10 dias para que possam apresentar os seus documentos".

Esta decisão foi tomada pelo Presidente da Venezuela, na sequência de uma troca de acusações entre os dois nomes sobre a polémica eleição presidencial no país, que decorreu no dia 28 de julho.

De recordar que as autoridades eleitorais declararam Maduro vencedor, mas ainda não apresentaram os resultados da votação. Entretanto, a oposição já afirmou ter recolhido registos de mais de 80% das 30.000 máquinas de voto eletrónico em todo o país, mostrando que o vencedor foi o seu candidato, Edmundo González.

Perante este cenário eleitoral que está a dividir o mundo, Elon Musk recorreu ao X para criticar o autoproclamado líder socialista:

Desde a eleição, Maduro tem expressado a necessidade de "regular" as redes sociais na Venezuela.

