Firefox tem novidade que muda a forma como usamos este browser! Descubra como ativar

A Mozilla tem procurado dar um novo fôlego ao Firefox, procurando ganhar novos utilizadores. Tem trazido novidades e melhorias que elevam este browser e procuram voltar a colocá-lo na referência que foi no passado. Traz agora uma novidade para testes que irá mudar a forma como o usamos e torna-o mais arrumado, em especial no campo dos separadores e na sua organização numa barra lateral.

Mozilla tem novidade importante para o browser

Não é segredo que a Mozilla começou a trabalhar numa mudança nos separadores, que os vai colocar numa barra lateral deste browser. Aqui podemos incluir ainda outras novidades, como o agrupar de separadores, uma barra lateral e um novo sistema de gestão de perfis.

Esta é uma mudança interessante, dando ao Firefox uma arrumação diferente e libertando a zona superior, que fica assim guardada para outros elementos. Na verdade, já pode ser vista e usada noutros browsers, como o Edge da Microsoft, onde está acessível há algum tempo.

Firefox em testes com uma barra lateral

Estes trabalhos demoraram algum tempo, mas agora foram finalmente tornados públicos. Surgem na versão Nightly do Firefox, que qualquer utilizador pode usar para conhecer e testar as novidades que vão sendo criadas, antes de serem promovidas e acessíveis a todos de forma generalizada.

A Mozilla diz que os utilizadores do Firefox há muito que solicitam uma melhor gestão e organização de separadores. Esta atualização, oferecida no Firefox Nightly 131, promete entregar essa experiência. A barra lateral mostra apenas um pequeno ícone para um separador e exibe informações adicionais apenas quando o utilizador passa o rato sobre o ícone do separador.

Como ativar a localização dos separadores

Estas funcionalidades continuam em desenvolvimento ativo e precisam de ser ativadas manualmente nas definições. Para testar, deve ser instalada a versão mais recente do Firefox Nightly e ativada a barra lateral na secção “Firefox Labs”. Esta pode ser depois personalizada para exibir as ferramentas, alterar o alinhamento dos separadores ou mover a barra para o lado direito.

A barra lateral também tem um botão para iniciar chatbots de IA, sendo suportados os mais conhecidos. A Mozilla continua a trabalhar nos recursos para agrupar de separadores e a gestão de perfis, anunciados em conjunto com os separadores verticais.