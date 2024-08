Escolha o melhor lugar no avião para o que vai a fazer durante o voo

Fazemos cada vez mais viagens de avião. Torna-se inevitável estudar certos pormenores que outrora eram irrelevantes. Por exemplo, hoje é muito importante perceber quais são os melhores lugares quando queremos descansar durante uma viagem mais longa, ou quando é mandatório trabalhar. É imprescindível saber o lugar ideal quando o objetivo é sair rápido num voo de ligação. Deixamos algumas dicas para estas e outras situações.

Apertem os cintos, vamos descolar

A seleção de um lugar de avião pode parecer uma parte crítica do processo de reserva - e é mesmo. O seu lugar pode ter muito a ver com o seu conforto quando voa, e as cabinas económicas não estão certamente a melhorar com o tempo.

Existem algumas ferramentas - como, por exemplo, o SeatGuru ou o aeroLOPA - que permitem ver as configurações dos lugares em aviões específicos, bem como pormenores como a inclinação, a largura e o ângulo de reclinação. Há também serviços que, quando registados, nos avisam quando estes lugares estão ainda disponíveis. Na verdade, há cada vez mais serviços em volta da aviação.

Mas, embora o espaço para as pernas e o espaço geral sejam um fator importante a ter em conta no momento da reserva, não são os únicos, e o lugar mais espaçoso pode não ser o ideal se tiver um voo de ligação com horário à justa ou se estiver muito nervoso com a turbulência.

O site de defesa do consumidor AirAdvisor analisou recentemente as melhores (e piores) opções de lugares para diferentes cenários de voo. Eis o que deve procurar na seleção do seu lugar, especialmente quando reservar uma tarifa económica.

O melhor lugar para as pernas e espaço

Conseguir um lugar com bastante espaço para as pernas é uma prioridade para muitos viajantes. Pagar mais por um bilhete de classe económica, executiva ou de primeira classe é uma forma de garantir mais espaço, mas se estiver a voar em classe económica normal, a melhor opção é reservar a antepara ou a fila de saída (que também pode ter uma taxa extra), ou pelo menos um lugar no corredor.

A pior opção é um lugar à janela, especialmente em companhias económicas (as chamadas lowcost), que tendem a ter os lugares com menos espaço entre bancos.

Para os passageiros mais corpulentos, a largura e a localização do assento também podem ser consideradas. Diferentes companhias aéreas têm diferentes larguras de assento, variando de 40 cm em companhias de baixo custo a 48 cm ou mais em aeronaves mais recentes de companhias como a TAP. Atualmente, há boas aeronaves a voar nas companhias que servem em Portugal - mesmo em algumas low cost. Isso permite condição de conforto aceitável em termos de espaço para pernas e espaço de assento.

Dentro dos aviões, mesmo a classe económica tem zonas de conforto. Em geral, os lugares no corredor e na antepara são os que oferecem mais espaço.

Mais uma vez, pode consultar o SeatGuru para encontrar as medidas de lugares específicas no seu voo para informar a sua seleção. Lembre-se de que as filas de saída, além de custarem mais em algumas companhias aéreas, também têm restrições quanto à idade, comunicação e capacidade física dos passageiros nelas sentados em caso de emergência.

O melhor lugar para dormir

Se o sono é a sua principal preocupação quando viaja de avião, não vai querer um lugar na coxia, onde provavelmente terá de se levantar várias vezes para deixar passar os outros na sua fila. Em vez disso, opte por um lugar à janela, especialmente na antepara, ou pelo menos no lado esquerdo do avião, onde a colocação da janela é mais favorável para se encostar à parede.

Evite lugares perto de casas de banho e cozinhas, áreas que provavelmente serão mais movimentadas e ruidosas. Se a turbulência incomoda o seu descanso, então uma janela perto da asa, poderá ser mais tranquila.

O melhor lugar para trabalhar

Embora a parte de trás do avião não seja atrativa para a maioria dos passageiros, é exatamente isso que a torna o melhor lugar para trabalhar fora das classes premium.

Se o seu voo tiver lugares vazios, é provável serem na parte de trás, o que significa que pode ser mais silencioso e com espaço para se instalar mais "à larga". A AirAdvisor também recomenda lugares nas secções centrais em aviões maiores, uma vez que pode ter acesso mais fácil aos corredores de ambos os lados. Pelo contrário, os lugares do meio são a pior opção para a produtividade.

O melhor lugar se tiver um voo de ligação

Se tiver pouco tempo para apanhar um voo de ligação, é provável que queira reservar um lugar na coxia. Esta é uma boa aposta, e melhor ainda se estiver perto da parte da frente do avião. Talvez seja melhor reservar um lugar no meio ou à janela na parte da frente, se os únicos lugares disponíveis no corredor forem na parte de trás, ou reservar o corredor e informar a tripulação para poderem facilitar a sua saída rápida. A pior opção é um lugar à janela na parte de trás do avião.

Este é outro caso em que deve verificar a configuração do seu voo nos serviços dedicados, uma vez que nem todos os aviões têm a porta de saída principal à frente.

O melhor lugar se detestar turbulência

Para os passageiros que detestam turbulência, o lugar mais estável é sobre a asa ou, pelo menos, perto do centro do avião - independentemente de reservar a janela, o meio ou a coxia.

Evite a parte de trás do avião, onde a viagem tende a ser mais turbulenta.

O melhor lugar para quem viaja com crianças

A seleção de lugares para a sua família dependerá de uma série de fatores, mas se chegar cedo ao avião, o melhor lugar para se sentar com bebés e crianças pequenas é na antepara, onde há mais espaço enquanto está sentado e onde consegue ter mais mobilidade para se levantar e passear ou ir à casa de banho.

Por exemplo, a Ryanair refere que por motivos de segurança, as crianças com menos de 12 anos devem sentar-se ao lado de um adulto acompanhante e os bebés (com idades entre os 8 dias e os 23 meses inclusive) devem sentar-se no colo do adulto acompanhante. É obrigatório que um adulto que viaje com crianças com menos de 12 anos (excl. bebés) reserve um assento.

Portanto, há sempre informações que devem consultar nas companhias para que a viagem com crianças seja tranquila, para as crianças, para os pais e também para os passageiros do voo.

Por vezes, as crianças entediadas tornam-se barulhentas e isso perturba os passageiros, tornando a viagem num pesadelo para os pais, para as crianças e para os passageiros em volta. Planeie bem a viagem com crianças.

Em suma...

A escolha de um bom lugar pode determinar se faz uma boa ou má viagem. Deixamos em cima alguns cenários que podem carecer de atenção. Contudo, existem outros fatores que podem influenciar a escolha do seu lugar, como viajar com um acompanhante (pode optar pelo temido lugar do meio para estar ao lado dele) e o quanto gosta de se levantar durante a viagem (se não for frequente, escolha uma janela).

Há também a estratégia de reservar um corredor e uma janela com o seu companheiro de viagem e esperar que ninguém ocupe o lugar do meio - e pode sempre oferecer-se para trocar se o fizerem.

